Napoli x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste domingo (18), pela 31ª rodada Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Napoli e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (18), no estádio Diego Armando Maradona, a partir das 15h45 (de Brasília), em um dos duelos mais aguardados da 31ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo terá transmissão ao vivo na TV fechada do Bandsports, da RAI Internacional, além do streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Inter de Milão DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Napoli quer o triunfo para tentar entrar no G-4 / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo na TV fechada do Bandsports, da RAI Internacional, além do streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual o número do BandSports?

Por cabo

CLARO/NET TV: 75

75 CLARO/NET TV HD: 575

575 VIVO TV HD: 575

575 OI FIBRA: 168

Por satélite

SKY: 210

210 SKY HD: 610

610 CLARO TV: 75

75 CLARO TV HD: 575

575 VIVO TV: 463

463 VIVO TV HD: 878

878 OI TV: 114

114 BLUTV HD: 347

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NAPOLI

Precisando vencer para tentar entrar no G-4, o Napoli quer aproveitar o fator casa para se impor diante do rival. Para o jogo deste domingo, o time do técnico Gattuso não terá Ospina, lesionado, e Lozano, suspenso.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER DE MILÃO

Do outro lado, a Inter de Milão busca mais uma vitória para seguir com folga na liderança da Serie A italiana. No ataque, Lautaro Martínez e Lukaku estão confirmados.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 0 x 2 Napoli Serie A 11 de abril de 2021 Juventus 2 x 1 Napoli Serie A 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Lazio Serie A 22 de abril de 2021 15h45 (de Brasília) Torino x Napoli Serie A 26 de abril de 2021 13h30 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 1 x 0 Cagliari Serie A 11 de abril de 2021 Inter de Milão 2 x 1 Sassuolo Serie A 7 de abril de 2021

Próximas partidas