Napoli x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Duelo que vale a liderança! Napoli e Inter de Milão fazem o clássico da 25ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado (12), às 14h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Inter de Milão DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona, Napoli - ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo deste sábado, no estádio Diego Armando Maradona. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Vice-líder da Serie A, com 52 pontos, o Napoli conta com o apoio de sua apaixonada torcida para vencer o rival e assumir a primeira posição.

Os napolitanos estão embalados, após conquistar três vitórias consecutivas no torneio.

Na primeira posição do Campeonato Italiano com 53 pontos, a Inter de Milão vai para o jogo precisando vencer para terminar a rodada na ponta da tabela.

Os Nerazzurri vêm de derrota para o Milan no jogo anterior vão pressionados para o duelo.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NAPOLI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Venezia 0 x 2 Napoli Campeonato Italiano 6 de fevereiro de 2022 Napoli 4 x 1 Salernitana Campeonato Italiano 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Napoli Liga Europa 17 de fevereiro de 2022 14h45 (de Brasília) Cagliari x Napoli Campeonato Italiano 21 de fevereiro de 2022 15h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 2 x 0 Roma Copa da Itália 8 de fevereiro de 2022 Inter de Milão 1 x 2 Milan Campeonato Italiano 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas