Napoli x Inter de Milão: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Italiano 21/22

Napoli e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (12), no estádio Diego Armando Maradona, às 14h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, disputando a liderança da competição.

Com 52 pontos, o Napoli sabe que depende apenas de si para assumir o primeiro lugar da Serie A. Enquanto do outro lado, a Inter, com 53 pontos, sabe que não pode mais deixar pontos para trás.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Napoli conta com o apoio de sua apaixonada torcida para vencer o clássico e assumir a ponta da tabela.

A equipe conta com os retornos de Koulibaly, que foi campeão da Afcon com Senegal, e de Anguissa. Por outro lado, Ounas, Lozano e Tuanzebe, com problemas físicos, são dúvidas.

A Inter de Milão vai defender com unhas e dentes a liderança da Serie A italiana.

E o time Nerazzurri não terá Correa e Gosens disponíveis, já que a dupla está lesionada. Outra baixa da equipe é Bastoni, suspenso.

Possível escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Lobotka, Ruiz; Insigne, Zielinski, Politiano; Osimhen.

Possível escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

DESFALQUES

NAPOLI:

sem lesionados confirmados.

INTER DE MILÃO:

Bastone: suspenso.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Napoli e Inter de Milão será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.