O duelo entre Napoli e Lazio terminou sem vencedor neste domingo. A equipe de Roma abriu o placar com Davide Frattesi, mas, depois do intervalo, o Napoli lutou pelo empate e chegou ao 1 a 1 graças a um gol contra originado em uma jogada de Noa Lang, que teve boa atuação. A Lazio segue na liderança, embora a arquirrival Roma esteja a apenas dois pontos e a Inter, que enfrenta o Como na noite de domingo, possa ficar a apenas um ponto dos Biancocelesti.

Não faltaram holandeses nesta edição de Napoli x Lazio: Sam Beukema e Lang começaram como titulares pelo time da casa, enquanto Kenneth Taylor e Tijjani Noslin representaram a equipe da capital. Josip Sutalo também começou jogando, mas o jogador emprestado pelo Ajax saiu após meia hora com uma lesão muscular.

A Lazio foi superior no início da partida. Um cruzamento traiçoeiro de Noslin quase entrou direto, e o goleiro do Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, precisou defender um chute de Gustav Isaksen. Do outro lado, Lang também apareceu com uma finalização à qual o goleiro da Lazio, Christos Mandas, reagiu a tempo.

Pouco antes da marca de meia hora, a Lazio abriu o placar. Noslin, que começou pela ponta esquerda para abrir espaço para Andrea Pinamonti no ataque, partiu daquele lado em direção à área e deu um belo passe em profundidade para Frattesi, que avançava. Com a perna esquerda, ele mandou a bola no canto próximo, sem chances para Milinkovic-Savic: 0 a 1.

Lang fez uma boa partida e criou perigo com frequência por meio de passes, dribles e cruzamentos. Foi dele, por exemplo, a jogada que deu origem a uma chance enorme para Rasmus Højlund, que deveria ter marcado de perto, mas permitiu que Mandas fizesse a defesa em cima da linha do gol.

Lang, que despertou a ira de alguns torcedores do Napoli e recebeu cartão amarelo perto do intervalo por interromper irregularmente um contra-ataque, teve papel importante no empate do Napoli após o intervalo. O cruzamento do holandês foi desviado pelo defensor da Lazio Alfonso Pedraza para o próprio gol: 1 a 1.

O Napoli foi imediatamente em busca da virada e quase a conseguiu. Kevin De Bruyne viu sua finalização, lenta demais, ser afastada por Diogo Leite, substituto de Sutalo, pouco antes de cruzar a linha do gol. O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, tentou recuperar o controle ao colocar Fisayo Dele-Bashiru e Manuel Lazzari nos lugares de Pinamonti e Floriani Mussolini.

A Lazio de fato recuperou parte do controle e, nos minutos finais, até pareceu a caminho do 2 a 1, mas Isaksen foi parado por uma excelente intervenção de Beukema. O placar permaneceu em 1 a 1, resultado que novamente pouco ajuda o Napoli, décimo colocado.