Napoli tenta aumentar multa de Fabián para evitar assédio de Real, Barcelona e PSG

O clube italiano quer se prevenir para evitar que o jogador deixe o clube por um preço baixo

Fabián Ruiz segue sendo um dos principais nomes que podem ser contratados por um preço baixo na próxima janela de transferências. Por isso, e pelo seu destaque com a camisa do , clubes como , (que já definiu o jogador como um alvo nas próximas janelas) e estão acompanhando de perto a situação do jogador.

O presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, sabendo disso, já prepara uma oferta para renovar com o meio-campista de 23 anos e aumentar sua multa para mais de 100 milhões de euros. As informações são do Corriere dello Sport.

Um dos mais interessados é o Real Madrid, que pretende reforçar o meio de campo com um dos novos talentos da seleção espanhola. Mas a relação entre o clube merengue e o time de Nápoles não é das melhores.

Na última janela de transferências, o Real colocou muitos impedimentos para o Napoli contratar James Rodríguez - jogador importante neste início de temporada para Zidane, que não o queria -, o que não agradou o presidente napolitano, um dos mais duros negociadores do futebol europeu.