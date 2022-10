Napoli x Sassuolo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Napolitanos entram em campo defendendo a liderança neste sábado (29); veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando manter a liderança do Campeonato Italiano, o Napoli recebe o Sassuolo na manhã deste sábado (29), às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela 12ª rodada da Serie A italiana. O torcedor pode acompanhar o duelo vivo no Star+, no streaming.

Vivendo um grande momento na temporada, o Napoli é o líder do campeonato, com 29 pontos e vai em busca de uma vitória para se manter na ponta da tabela, além de manter a invencibilidade na competição. Rrhamani é o único desfalque do time napolitano para este sábado, enquanto Osimhen retorna.

Do outro lado, o Sassuolo está em nono lugar, com 15 pontos somados e quer o segundo triunfo consecutivo. Mert Muldur e Gregoire Defrel irão desfalcar a equipe até o fim do ano, porém Ferrari retorna após cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Escalação do provável SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Lauriente.

Desfalques

Napoli

Amir Rrahmani continua no departamento médico.

Sassuolo

Mert Muldur e Gregoire Defrel são desfalques no time mandante até o fim do ano.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Estádio Diego Armando Maradona, Napoli - ITA