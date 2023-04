Napoli x Salernitana ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Serie A italiana

A partida será disputada neste sábado (29), no Estadio Diego Armando Maradona; veja como acompanhar na internet

Napoli e Salernitana se enfrentam neste sábado (29), às 10h (de Brasília), no Stade Diego Armando Maradona, pela 32ª rodada da Serie A, naquela que pode ser a partida que culminará na conquista do título da competição. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A depender do resultado da partida entre Lazio e Inter de Milão, e caso derrote a Salernitana, o Napoli poderá coroar sua conquista da Serie A após 33 anos. A equipe lidera a tabela, com 78 pontos em 31 jogos.

Apesar de ocupar a 14ª posição da tabela, com 33 pontos, a Salernitana, comandada pelo ex-técnico do Flamengo, Paulo Sousa, vem embalada na competição. Desde a chegada do treinador português em 15 de fevereiro, a equipe soma seis partidas disputadas, com uma vitória e cinco empates.

Em toda a história, este será o 24º duelo das equipes. O Napoli, por sua vez, conquistou 11 vitórias, empatou nove vezes e perdeu três vezes para a Salernitana. No último duelo, a equipe de Nápoles venceu por 2 a 0, pela 19ª rodada da Serie A.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Min-Jae, Jesua, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombelé; Lozano, Kvaratskjelia e Osimhen. Técnico: Luciano Spalletti.

Salernitana: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Botheim, Candreva e Dia. Técnico: Paulo Sousa.

Desfalques

Napoli

Giovanni Siomeone, lesionado, está fora.

Salernitana

Federico Fazio, Giulio Maggiore e Diego Valencia, machucados, são desfalques certos.

Quando é?