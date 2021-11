Napoli pode ser processado por família de Maradona após camisa usada pelo time

O Napoli preparou uma grande homenagem para o ídolo Diego Maradona no mês que marca um ano de sua morte: uma camisa com um desenho da impressão digital e do rosto do argentino. No entanto, a família do jogador não gostou da postura do time italiano.

Em homenagem ao grande ídolo, o Napoli confeccionou uma camiseta especial para usar três vezes nos jogos de novembro, quando vai completar um ano que Maradona faleceu. Na camisa, o clube colocou uma imagem bem grande da impressão digital e do rosto do craque. Mas, apesar das boas intenções, o clube pode ter um problema com a família do ex-jogador.

Diego Júnior, um dos filhos de Maradona, criticou o Napoli pela postura na hora de promover a homenagem, dizendo que nem ele e nem outro herdeiro não concedeu nenhuma autorização para isso.

"A camisa de homenagem ao meu pai é um motivo de orgulho, mas lamento a falta de consideração do Napoli. Nós, herdeiros legítimos, nunca estivemos envolvidos nisto e não demos o aval para esta operação", disse Diego Jr.

Segundo o herdeiro, uma ação como essa deveria envolver a família do craque e não apenas o ex-agente de Maradona, que foi quem autorizou. Assim, garantiu que vai tomar medidas legais contra o Napoli.

"Quem deu autorização foi o Stefano Ceci, que era agente do meu pai. Mas isto é uma situação diferente e devia envolver diretamente os familiares. Foi considerado válido um contrato que já não existe e, portanto, vamos tomar medidas legais. É estranho que um clube sério como o Napoli tenha dado crédito a essa pessoa", completou.

Programada para ser usada três vezes, a camisa especial de Maradona fez sua estreia no empate do Napoli por 1 a 1 com o Hellas Verona, em casa. O clube de Nápoles correu o risco de perder a liderança do e só não perdeu a liderança do Campeonato Italiano mais viu o Milan empatar o clássico com a Inter.