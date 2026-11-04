O jogo contra o Porto já é fundamental para o Napoli, que precisa buscar uma vaga nos playoffs, e para Max Allegri que, em meio a uma crise de lesões, precisa tentar esquecer a dura derrota sofrida como ex-técnico no Juventus Stadium há apenas três dias.

Quem falou sobre a partida à Sky Sport foi o diretor esportivo Giovanni Manna, que destacou tanto a dificuldade para montar a lista de jogadores para o jogo, devido aos muitos problemas físicos no elenco, quanto a necessidade de o clube ir ao mercado em janeiro para reforçar o grupo. Mas não para contratar um novo centroavante.

O JOGO - "A Champions ainda é longa, e o jogo de hoje é importante, sobretudo pelo momento delicado que estamos atravessando. Para a nossa confiança, é importante fazer uma boa atuação."

DE BRUYNE - "Kevin é um jogador de altíssimo nível, que pode atuar em todas as áreas do campo. Talvez hoje esteja em uma posição mais adequada às características que sempre demonstrou, mas já mostrou na Serie A que também pode atuar como armador. A escalação de hoje também é resultado das opções que temos".

CRISE DE LESÕES - "Quanto às lesões, também tivemos problemas causados por traumas. Alguns jogadores tiveram mais problemas no ano passado do que antes. Anguissa, por exemplo, nunca tinha tido esses problemas, enquanto Neres já tinha. Mas isso não é desculpa".

"VAMOS AO MERCADO EM JANEIRO" - "Uma contratação em janeiro, talvez para o ataque? A única posição em que não estamos desfalcados é o ataque... Estamos sempre avaliando a situação e, sem dúvida, vamos trabalhar para fazer alguma coisa, mas veremos como estaremos quando chegar a hora. Faremos o que for necessário, respeitando nossos parâmetros, como sempre".