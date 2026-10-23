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O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, negou categoricamente os novos rumores de que estaria se preparando para deixar o controle do clube italiano após uma reunião recente na cidade. O veterano produtor de cinema também revelou que já recusou uma proposta de vários bilhões de euros feita por investidores do Oriente Médio.

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Presidente do clube descarta rumores de venda

De Laurentiis reiterou que o Napoli continuará sob seu controle após o Corriere dello Sport noticiar um novo encontro com o empresário ítalo-americano Matt Rizzetta. Depois de resgatar o clube, então falido e na Serie C, em 6 de setembro de 2004, o dirigente de 77 anos comandou a conquista de sete títulos importantes, incluindo os títulos da Serie A de 2022-23 e 2024-25. No entanto, conversas recentes com o acionista majoritário do Napoli Basket reacenderam os rumores de aquisição inicialmente confirmados em maio.

Propostas de vários bilhões não convencem

IMAGO

Sob o comando do italiano há 22 anos, o gigante do sul também conquistou o título da Serie C de 2005-06, além de três Copas da Itália (2012, 2014 e 2020) e duas Supercopas da Itália (2014 e 2025).

Ao esclarecer sua posição em entrevista à Radio Kiss Kiss, reproduzida pela Sky Sport Italia nesta quinta-feira, De Laurentiis detalhou suas negociações anteriores com o consórcio de Rizzetta e interessados do Oriente Médio: “O Napoli não está à venda. Os árabes me ofereceram € 3,5 bilhões, mas eu não queria me aposentar. Ainda sei fazer filmes e também aprendi sobre futebol, do qual não sabia nada. Aprendi apesar de inúmeras dificuldades.

“Há cerca de um ano, recebi um pedido de reunião de Matt Rizzetta, que eu não conhecia. Respondi por cortesia. Ele me apresentou dois fundos que representava e que queriam comprar o Napoli.

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“Isso aconteceu entre fevereiro e março do ano passado. Colocamos os advogados deles em contato com os nossos. Queríamos avaliar a proposta, inclusive quem estava por trás dela, embora nunca tenhamos iniciado um processo de análise detalhada.

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“Eles queriam pagar parte dos € 2 bilhões na assinatura do acordo e o restante ao longo dos três anos seguintes. Inicialmente, disseram-me que eu continuaria à frente do clube, reduzindo gradualmente meu papel até me tornar presidente honorário. Pedi garantias de que o trabalho realizado em 22 anos à frente do negócio teria continuidade. Sentia que tinha um dever com os torcedores do Napoli em todo o mundo.

“O dinheiro importa, mas vem por último. Matt Rizzetta me disse que tinha dois ou três fundos por trás dele, mas os € 2 bilhões seriam pagos ao longo dos anos, e não de uma vez só.”

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Compradores locais têm preferência sobre americanos

Em maio, o presidente do clube falou pela primeira vez sobre possíveis propostas de aquisição: “O problema não é o dinheiro. É saber se um sucessor também consegue liderar com o coração.” Ao comentar seu encontro mais recente com Rizzetta em Nápoles, nesta quinta-feira, De Laurentiis acrescentou: “Fico feliz em recebê-lo. Ele me recebeu nos Estados Unidos para assistir a um jogo de basquete.

“Quando ele fala em vender o Napoli, digo para não começar essa novela de novo. Quero construir o estádio, e isso exigirá um enorme empenho, também físico. Ele provavelmente teria ficado satisfeito com o Maradona. Com um novo estádio em outro lugar, seria maravilhoso transformar o local do Maradona em um grande parque cheio de áreas verdes.

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“Por enquanto, não decidi vender, mas, se decidisse, preferiria vender para alguém de Nápoles, e não para um americano.

“Na nossa própria terra, todos sabemos com quem estamos lidando. Se alguém de Nápoles quisesse assumir meu lugar daqui a dois, três ou cinco anos, tudo bem. Trabalhei por 22 anos para pessoas maravilhosas.”

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Projeto de estádio domina planos para o futuro

Getty Images

Em vez de considerar fundos de investimento estrangeiros, De Laurentiis agora concentrará suas energias em construir um novo estádio moderno para o clube, em outro local, fora do Estádio Diego Armando Maradona. Manter o controle integral do clube garante estabilidade à diretoria enquanto o Napoli, campeão de dois títulos recentes da Serie A, segue disputando a competição e a Champions League. Uma eventual transferência de controle provavelmente só ocorrerá se surgir um comprador de Nápoles nos próximos cinco anos.