Napoli, Musso força para voltar à Serie A: contatos avançados com o Atlético de Madrid por uma troca com Milinkovic-Savic

Juan Musso e o Atlético de Madrid, ensaiam uma despedida. O goleiro argentino de 32 anos se mostrou aberto à saída porque gostaria de voltar à Itália, onde já jogou, e bem, pela Udinese. Segundo informado pela rádio Kiss Kiss e confirmado por nossas fontes, o Napoli está avançando na negociação pelo experiente goleiro argentino.
No negócio entrará Vanja Milinkovic-Savic em uma troca sem compensação financeira: o goleiro sérvio já se mostrou aberto à solução Atlético de Madrid também porque não faz parte dos planos do Napoli, que preferiu Alex Meret como primeiro goleiro.