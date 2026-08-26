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CA Osasuna v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Napoli, Musso força para voltar à Serie A: contatos avançados com o Atlético de Madrid por uma troca com Milinkovic-Savic

Napoli

Napoli, contatos avançados com o Atlético de Madrid por uma troca de goleiros

Juan Musso e o Atlético de Madrid, ensaiam uma despedida. O goleiro argentino de 32 anos se mostrou aberto à saída porque gostaria de voltar à Itália, onde já jogou, e bem, pela Udinese. Segundo informado pela rádio Kiss Kiss e confirmado por nossas fontes, o Napoli está avançando na negociação pelo experiente goleiro argentino.


No negócio entrará Vanja Milinkovic-Savic em uma troca sem compensação financeira: o goleiro sérvio já se mostrou aberto à solução Atlético de Madrid também porque não faz parte dos planos do Napoli, que preferiu Alex Meret como primeiro goleiro.

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