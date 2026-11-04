Compartilhar Siga GOAL no Google

O Napoli surgiu como interessado surpreendente no meio-campista Gavi, do Barcelona, que tem enfrentado dificuldades para jogar regularmente sob o comando de Hansi Flick. Segundo informações, o gigante italiano está pronto para testar a disposição do Barcelona em mantê-lo com uma oferta significativa na próxima janela de transferências de inverno.

Publicidade

Napoli entra na disputa por Gavi

O futebol europeu pode estar prestes a passar por uma grande mudança, com o Napoli surgindo como forte candidato à contratação de Gavi, formado nas categorias de base do Barcelona. Segundo o Calciomercato, o clube italiano já iniciou contatos com o Barcelona para estudar a possibilidade de um acordo.

O Napoli busca reforçar o meio-campo após uma série de lesões que reduziu as opções de Massimiliano Allegri no elenco. O clube quer contar com a intensidade e a qualidade técnica de Gavi na busca por títulos nacionais.

Na janela de transferências do verão passado, o Manchester United tentou contratá-lo, mas o meio-campista rejeitou rapidamente as investidas. Gavi estava determinado a permanecer no Barcelona após terminar bem a última temporada, quando se recuperou de uma lesão no joelho, foi titular em oito das nove partidas finais de La Liga e garantiu seu lugar na seleção da Espanha para a Copa do Mundo.

Barcelona define preço

Apesar de Gavi ser querido pela torcida e ter sido formado na renomada La Masia, o Barcelona parece cada vez mais aberto a vendê-lo se as condições financeiras forem adequadas. Segundo relatos, o clube está disposto a autorizar sua saída caso receba uma oferta na casa dos € 40 milhões.

Publicidade Publicidade

Por isso, o Napoli sondou a possibilidade de contratar Gavi na próxima janela de transferências de inverno. O diretor esportivo Giovanni Manna entrou em contato com os representantes do meio-campista para avaliar sua disposição de se transferir. O clube italiano busca, de preferência, um empréstimo inicial com opção de compra, o que lhe permitiria contratar o jogador da seleção espanhola sem assumir um grande compromisso financeiro de imediato.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Disputa se intensifica

O interesse do clube italiano se deve principalmente ao pouco tempo de jogo de Gavi sob o comando de Flick nesta temporada. O meio-campista de 22 anos, querido pela torcida, disputou apenas 211 minutos em oito partidas pelo Barcelona até agora e foi titular somente duas vezes.

A falta de oportunidades regulares fez Gavi perder espaço na hierarquia do elenco do clube catalão. No momento, o espanhol está atrás de nomes como Pedri, Rodri, Fermin Lopez, Dani Olmo e até Marc Bernal na disputa por uma vaga de titular no meio-campo.

Publicidade

Currículo vitorioso apesar das dificuldades recentes

Apesar das dificuldades atuais para conseguir tempo de jogo, o retrospecto de Gavi pelo Barcelona continua impressionante. O jovem meio-campista soma 174 partidas pelo clube em todas as competições, com 10 gols e 18 assistências. Nesse período, ajudou o Barcelona a conquistar três títulos de La Liga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.