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O Napoli fará em janeiro uma verdadeira revolução, sobretudo no meio-campo, onde a única certeza será Scott McTominay, na esperança de que o clube também consiga chegar a um acordo para renovar seu contrato.

O diretor esportivo Giovanni Manna já começou a buscar jogadores jovens, com menos de 23 anos, que possam integrar o elenco sem criar problemas para a inscrição na Serie A, mesmo que ninguém saia. E, segundo Alfredo Pedulla, o nome que ganha cada vez mais força é o do meio-campista André, do Corinthians.

QUEM É ANDRÈ: Nascido em 2006, em São Paulo, André Luiz Santos Dias, ou simplesmente André, cresceu nas categorias de base do Corinthians e já faz parte do elenco principal há algum tempo. Ao longo desta temporada, que se estendeu por muitos meses, disputou 43 partidas, sendo seis pela Copa Libertadores, com quatro gols e duas assistências.

Meio-campista que atua em todo o campo, André tem grande capacidade de correr, boa leitura defensiva e, sobretudo, sabe escolher o momento de entrar na área. Nos últimos dois anos, ganhou cada vez mais espaço no meio-campo do Corinthians, com o qual também conquistou uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

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JÁ FOI OFERECIDO NA ITÁLIA: André já havia sido oferecido a clubes italianos diversas vezes nas duas últimas janelas de transferências. A Roma se interessou por ele primeiro. Logo depois, foi a vez do Milan, que analisou seu perfil em profundidade com Tare no cargo de diretor esportivo.



A negociação com o Milan parecia muito perto de ser concluída em fevereiro passado, mas a rápida desestruturação da diretoria do clube fez o acordo fracassar por completo.

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CORINTHIANS PEDE DE 15 A 18 MILHÕES: Agora, André voltou a ganhar destaque, e é o Napoli que vem aprofundando as conversas com o jogador e com o Corinthians. O clube quer que ele seja o substituto de Frank Zambo-Anguissa, que deve sair rumo ao Olympique de Marselha seis meses antes do fim de seu contrato.

Para contratá-lo, porém, será necessário um esforço financeiro, já que o Corinthians pede uma quantia entre 15 e 18 milhões de euros para liberá-lo. Já a negociação salarial tende a ser mais simples: o salário de André certamente ficará abaixo do recebido pelo camaronês.

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ALLEGRI QUERIA RABIOT: Mas a ligação do Milan com essa negociação não se limita à tentativa do clube de contratar André no ano passado. Na verdade, desde o início do verão, Massimiliano Allegri havia pedido a De Laurentiis e Manna a contratação de um meio-campista, mas não de qualquer um: queria Adrien Rabiot, que ele havia ajudado a levar a Milão.

Na época do pedido, a relação com Amorim e seu impacto na nova gestão do Milan ainda não tinham começado. Pelo contrário: o clima era tenso por causa dos dias extras de férias concedidos a ele após os Mundiais. A contratação não avançou e, hoje, o francês negocia com o Milan a renovação de seu contrato, que termina em 30 de junho de 2028, com opção até 2029. As esperanças do treinador diminuem, mas, se não houver acordo, tudo voltará a ser discutido.