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Giovanni Manna, diretor esportivo do Napoli, encontrou-se nesta manhã com Colin Murdock, empresário de McTominay, no bar do saguão do hotel onde a delegação do clube está hospedada em Manchester. A informação é de Gianluca Di Marzio, que vê no encontro um sinal de que os contatos continuam na tentativa de chegar a um acordo pela renovação do meio-campista escocês, nascido em 1996, cujo contrato com o Napoli termina em 2028.

O Napoli tenta, portanto, acelerar as negociações para garantir a permanência de McTominay com a reunião realizada hoje em Manchester entre Manna e o empresário do meio-campista, Colin Murdock, da Murdock Sports Group. O encontro aconteceu no hotel Hyatt Regency, onde a delegação do Napoli está hospedada antes do confronto desta noite contra o Manchester City, válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

A renovação é prioridade para o Napoli, que quer contar com McTominay por muito mais tempo. O escocês, contratado no verão de 2024, conquistou um título italiano e uma Supercopa pelo clube, com Antonio Conte no comando. Seu contrato termina em 2028, e seu salário é de cerca de 4 milhões de euros líquidos por ano.

É claro que McTominay também tem outros interessados, que representam concorrência para o Napoli. Na Itália, o Milan considera a contratação do escocês, enquanto, no exterior, há interesse de Chelsea, Bayern de Munique e Real Madrid.

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Nascido em 1996, McTominay chegou do Manchester United por 30,5 milhões de euros na janela de transferências do verão de 2024. Desde então, disputou 92 jogos pelo Napoli, marcou 33 gols, deu 10 assistências e conquistou um título italiano e uma Supercopa da Itália.