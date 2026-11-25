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Renovação em dúvida para Scott McTominay. O meio-campista escocês, cujo contrato termina em 2028, ainda não chegou a um acordo com o Napoli para estendê-lo. No momento, não há condições financeiras para que continuem juntos. Segundo publicou hoje o Corriere dello Sport, ontem, poucas horas antes do confronto pela Champions League contra o Manchester City (que depois terminou em 2 a 2, com gols de Hojlund e Lang), o diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, e Colin Murdock, agente do ex-jogador do Manchester United que mora em Manchester, tomaram um café inglês no bar do Hyatt Regency, hotel que hospedou o Napoli durante a viagem para o jogo da competição europeia.

Foi uma conversa informal para avaliar a situação e entender que margem existe para uma negociação que, no momento, está estagnada. As posições não mudaram desde antes do verão: o Napoli gostaria de prolongar a passagem do camisa 8 pela Itália, enquanto McTominay pede um salário de 10 milhões de euros líquidos.

Hoje, Aurelio De Laurentiis considera o pedido excessivo. O que McTominay entregou ao Napoli em liderança e números (33 gols e 10 assistências em 93 jogos, considerando todas as competições) é indiscutível, mas ele completará 30 anos no próximo dia 8 de dezembro, e o clube não está disposto a fazer loucuras. Sobretudo sem garantias de disputar a próxima Champions League (o Napoli está nove pontos atrás do Milan, quarto colocado).

Isso não significa que o clube não fará todo o possível para chegar a um acordo. De Laurentiis conhece as posições do agente e do jogador, mas também sabe que McTominay é a alma do Napoli e o ídolo da torcida. Um jogador moderno, que sabe fazer de tudo e ainda tem muito a dizer e a oferecer.

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Não é hora de soar o alarme. O inverno é longo, e haverá novos contatos. Para McTominay, a questão financeira é, sem dúvida, importante, mas o projeto esportivo também é. Ele quer continuar jogando para conquistar troféus, com a mesma ambição de sempre. Já em relação à cidade de Nápoles, não há dúvidas: diferentemente do companheiro De Bruyne, ele a considera uma segunda casa. E isso pode pesar na decisão de renovar.

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Se as partes não chegarem a um acordo, a venda no verão, a um ano do fim do contrato, se tornaria a prioridade. Há vários clubes interessados em McTominay, entre eles, segundo a imprensa inglesa, também Milan e Juventus. O salário atual do meio-campista de Lancaster é de cerca de 3 milhões de euros líquidos.