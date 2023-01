Napoli x Juventus ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), pela 18ª rodada da Serie A; veja como acompanhar na TV e na internet

Vem jogaço por aí! Napoli e Juventus fazem clássico na tarde desta sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em Nápoles, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Napoli conta com o apoio de sua apaixonada torcida para se manter com distância na liderança do campeonato. Com 44 pontos, o time azul não tem problemas no elenco para o clássico e promete ir a campo com força total.

A Juventus, por outro lado, busca o terceiro triunfo consecutivo desde o retorno da Serie A. A Velha Senhora é a segunda colocada com 47 pontos, e sabe que se vencer, ficará ainda mais perto do rival. No entanto, o time de Turim tem desfalques por lesão, enquanto De Sciglio e Bremer têm problemas físicos e são dúvidas.

Prováveis escalações

Escalação da provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim Min-jae, Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Escalação da provável Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, Gatti; McKennie, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Milik.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Juventus

Dusan Vlahovic, Paul Pogba, Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado estão todos fora por lesão.

Quando é?