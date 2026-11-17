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Uma possível reação em cadeia pode movimentar o meio-campo no mercado de inverno. Enquanto espera a recuperação dos lesionados Khephren Thuram (em janeiro) e Manuel Locatelli (em março), a Juventus busca um reforço. Nesse cenário, uma ajuda pode vir, ainda que indiretamente, do Napoli.

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La Gazzetta dello Sport informa que a Juventus fez consultas discretas para entender os planos de Frank Anguissa, cujo contrato termina em junho e que demonstra pouco interesse na renovação: a apuração indicou que o camaronês de 31 anos, jogador da seleção de seu país (que já foi treinado por Luciano Spalletti na conquista do título italiano pelo Napoli), não gostaria de esperar até o próximo verão europeu e, já no início de 2027, pretenderia voltar ao Olympique de Marselha.

Com sua eventual chegada, o Olympique de Marselha gostaria de tornar mais aceitável a saída de Pierre-Emile Hojbjerg, da mesma idade. O diretor-executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, também recebeu excelentes referências sobre o dinamarquês do técnico italiano Roberto De Zerbi, que o treinou na França.

Desde o verão europeu passado, por já ter trabalhado com ele no Tottenham, o diretor esportivo da Fiorentina, Fabio Paratici, tenta convencê-lo a se juntar a ele no clube, que em janeiro disputará com a Juve a contratação do jogador.

Além disso, a Fiorentina está de olho no zagueiro alemão do Birmingham, Phil Neumann (nascido em 1997 e ex-Hannover), como alternativa ao português de 22 anos Tiago Gabriel, do Lecce.

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Enquanto isso, Carnevali segue trabalhando para tentar se antecipar aos concorrentes ingleses na disputa pelo meio-campista francês de 18 anos do Sassuolo, Darryl Bakola.

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A relação entre os dois clubes é ótima: o valor pedido corresponde à multa rescisória (35 milhões de euros), mas se discute a inclusão de um jovem da Juventus Next Gen na negociação.

Quanto à posição de lateral-esquerdo, os dirigentes da Juventus Massara e Ottolini têm vários encontros de mercado marcados em Milão nesta semana. Ainda segundo La Gazzetta dello Sport, o franco-argelino Rayan Ait-Nouri segue como favorito e pode deixar o Manchester City por empréstimo. Na sequência aparecem o italiano Destiny Udogie, do Tottenham (ex-Udinese), e o espanhol Alejandro Balde, do Barcelona.

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Il Corriere dello Sport acrescenta que o alvo para a próxima temporada é o italiano Lorenzo Bernasconi, que acaba de renovar seu contrato com a Atalanta até junho de 2031.

Tuttosport, por sua vez, informa que, para o ataque, como alternativa ao centroavante norueguês Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, e ao americano Folarin Balogun, do Monaco, a Juventus mira Gustavo Varela, do Monza, que, por sua vez, tem interesse no jovem atacante de lado de campo da Juve Antonio Stefano Merola.

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O português ex-Benfica também interessa ao Napoli, que, porém, segundo La Gazzetta dello Sport, já entrou em contato com o italiano Sebastiano Esposito, atualmente emprestado pelo Cagliari ao Sassuolo com opção de compra por 11 milhões de euros e 15% de uma futura revenda.

Il Corriere dello Sport informa, por fim, que o Napoli não quer negociar em janeiro o meio-campista belga Kevin De Bruyne, pretendido pelo PSV Eindhoven.