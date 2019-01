Napoli fecha a porta do PSG por Allan: "não precisamos vendê-lo"

O técnico Carlo Ancelotti garantiu que o clube italiano não irá vender o brasileiro na atual temporada

Titular absoluto do Napoli na Itália, o brasileiro Allan desperta o interesse de outros dos principais times da Europa. Quem chegou mais perto de tirá-lo da equipe treinada por Carlo Ancelotti foi o Paris Saint-Germain, mas segundo o próprio comandante disse o atleta seguirá a defender as cores dos Partenopei.

“Allan não está no grupo para amanhã”, disse em entrevista nesta sexta-feira (25), referindo-se ao jogo contra o Milan, neste sábado (26). “Ele teve uma semana turbulenta e não treinou muito. Nós estamos mantendo ele aqui para treinar e para o jogo de terça-feira (contra o Milan, nas quartas de final da Coppa Italia)”.

“A única coisa que eu sei é que ele vai ficar, ainda bem. Nada além disso. Ele é um jogador importante para nós e será mais e mais importante nesta temporada. Nós sempre fomos muito claros com o Allan. Não precisamos vendê-lo. O PSG quer, mas existem condições e negociações”.

“O clube teria aceitado a vontade do jogador de se transferir se as condições estivessem aqui, mas o jogador sabe (que não é o caso) e não teremos nenhum problema”, garantiu o comandante napolitano.

Ancelotti também confirmou o interesse do clube em dois jogadores: o meio-campista Pablo Fornals (do Villarreal) e Hirving Lozano (atacante do PSV).

“O clube está prestando muita atenção com o que acontece no futebol internacional”, disse. “Fornals é um dos jogadores que estamos seguindo com interesse. Lozano faz parte desta lista de jogadores. Ele é um grande atacante”.