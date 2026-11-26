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O Napoli praticamente fechou sua primeira contratação para a janela de transferências de janeiro. Trata-se do brasileiro Pedro Morisco, goleiro nascido em 2004 que defende o Coritiba e a seleção brasileira. A informação é do Il Mattino. A contratação custará entre 8 e 10 milhões de euros.

O goleiro de 22 anos, lançado recentemente como titular da seleção brasileira por Carlo Ancelotti no amistoso contra a Índia, está perto de assinar um contrato de cinco anos e se tornar o segundo goleiro brasileiro da história do clube, depois de Rafael Cabral.

Segundo o Il Mattino, os agentes Decio Berman e André Curya já iniciaram as conversas decisivas com o diretor esportivo Giovanni Manna em Castel Volturno. A última pendência é o percentual sobre uma futura revenda, que o Napoli não gostaria de conceder.

Quanto aos outros goleiros do Napoli, vale lembrar que Alex Meret, cujo contrato termina no fim da temporada, está lesionado e voltará em fevereiro. Já Vanja Milinković-Savić, que tem contrato até 2029, não convence plenamente Max Allegri como goleiro titular.

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Morisco, nascido em 2004, jogou apenas pelo Coritiba até agora na carreira, somando 100 partidas e 87 gols sofridos. Pela seleção brasileira, disputou duas partidas e sofreu três gols. Em termos de títulos, Morisco conquistou com o Coritiba o Campeonato Brasileiro da Série B de 2025.