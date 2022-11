Napoli x Empoli: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Napoli busca ampliar a sua vantagem na liderança da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder do Campeonato Italiano com 35 pontos, o Napoli recebe o Empoli na tarde desta terça-feira (8), às 14h30 (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em duelo válido pela 14ª rodada da Serie. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Em casa, o Napoli, líder com 35 pontos, busca mais uma vitória para manter a sua invencibilidade no campeonato. Além da boa fase, os napolitanos não possuem desfalques confirmados.

Do outro lado, o Empoli está na 14ª posição, com 14 pontos, e quer tentar surpreender o forte rival para permanecer distante do Z-4. Alberto Grassi e Koni De Winter são as ausências nos visitantes.

Prováveis escalações

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Olivera, Kim, Ostigard, Di Lorenzo; Ndombele, Lobotka, Anguissa; Elmas, Osimhen, Politano.

Escalação do provável EMPOLI: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bajrami, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Destro.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Empoli

Alberto Grassi e Koni De Winter estão no departamento médico e desfalcam os visitantes.

Quando é?

• Data: terça-feira, 8 de novembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Diego Armando Maradona, Napoli - ITA