O jogo contra o Porto já é fundamental para o Napoli, que precisa buscar uma vaga nos playoffs, e para Max Allegri, que, em meio a uma crise de lesões, precisa tentar esquecer a dura derrota sofrida como ex no Juventus Stadium há apenas três dias.

Quem falou sobre a partida à Sky Sport foi o diretor esportivo Giovanni Manna. Ele destacou tanto a dificuldade para preencher a súmula do jogo, diante dos muitos problemas físicos enfrentados pelos jogadores do elenco, quanto a necessidade de o clube se movimentar no mercado de janeiro para reforçar o grupo. Mas não para contratar um novo centroavante.

O JOGO - "A Champions ainda é longa, e o jogo de hoje é importante, sobretudo pelo momento delicado que estamos enfrentando. Para a nossa confiança, é importante fazer uma boa atuação."

DE BRUYNE - "Kevin é um jogador de altíssimo nível, que pode atuar em todas as áreas do campo. Talvez hoje esteja em uma posição mais adequada às características que sempre demonstrou, mas mostrou na Série A que também pode atuar como armador. A escalação de hoje também é reflexo de quem somos."

CRISE DE LESÕES - "Quanto às lesões, também tivemos problemas causados por traumas. Alguns jogadores tiveram mais problemas no ano passado do que antes. Anguissa, por exemplo, nunca tinha tido nenhum, enquanto Neres já tinha. Mas isso não é desculpa."

"VAMOS NOS MOVIMENTAR NO MERCADO EM JANEIRO" - "Uma contratação em janeiro, talvez para o ataque? O único setor em que não estamos desfalcados é o ataque… Estamos sempre avaliando a situação e, com certeza, vamos trabalhar para fazer algo, mas veremos como estaremos quando esse momento chegar. Faremos o que for necessário, respeitando os nossos parâmetros, como sempre."