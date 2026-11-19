Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O futuro de Kevin De Bruyne pode mesmo ser longe do Napoli, possivelmente já na próxima janela de transferências, em janeiro. Os rumores sobre uma possível saída para o PSV Eindhoven ganharam força durante esta pausa para os jogos das seleções, entre as declarações do jogador e de sua esposa, as reações da torcida e uma primeira proposta já apresentada pelo clube holandês ao Napoli.

Por enquanto, o Napoli recusou a oferta, mas Aurelio De Laurentiis não fechou a porta. Pelo contrário, fez uma contraproposta. Para liberar o meio-campista belga em janeiro (e economizar com salário e bônus), estabeleceu um preço relativamente acessível, que pode tornar realidade uma possibilidade até agora apenas cogitada.

AS DECLARAÇÕES DE DE BRUYNE E DA ESPOSA - A insatisfação do jogador com sua experiência em Nápoles veio à tona, antes de tudo, nas declarações de sua esposa, Michelle Lacroix, à revista belga NINA. Na entrevista, a modelo falou das dificuldades da família no dia a dia da cidade de Nápoles e explicou que ela e De Bruyne desejam voltar a morar na Bélgica: "Dizemos cada vez mais que vamos morar lá. Quanto antes isso acontecer, melhor. Kevin não está feliz".

As declarações rapidamente repercutiram na internet e foram seguidas pelas do próprio De Bruyne, diretamente da concentração da seleção belga. Questionado sobre seu futuro e os rumores envolvendo o PSV, o ex-jogador do Manchester City respondeu: "Ir para o PSV em janeiro? Acordei e vi que muitas pessoas tinham entrado em contato comigo. Mas agora estou aqui e fazendo meu trabalho. Quanto ao futuro, veremos".

Publicidade Publicidade

O ROMPIMENTO COM A CIDADE - As palavras da esposa provocaram uma forte reação dos torcedores do Napoli. Sobretudo nas redes sociais e em programas de rádio e TV, eles manifestaram sem rodeios suas críticas à esposa e à família do belga.



Em meio a esse clima difícil, Massimiliano Allegri também concordou em dar a De Bruyne dois dias extras de descanso, oficialmente para que ele se recuperasse e repusesse as energias após os compromissos com a seleção belga. A decisão também foi criticada por ocorrer em um momento especialmente delicado da temporada para o Napoli.

Tópicos relacionados

A SITUAÇÃO CONTRATUAL - Vale lembrar que De Bruyne tem contrato com o Napoli oficialmente até o fim da temporada, mais precisamente até 30 de junho de 2027, com uma opção unilateral a favor do clube para estender o vínculo por mais uma temporada, até 30 de junho de 2028. No momento, o clube não pretende exercer essa opção.

O que mais pesa hoje na avaliação interna sobre seu futuro no clube é o salário elevado de 6 milhões de euros líquidos por temporada, cerca de 11 milhões brutos, sem contar os bônus. É o maior custo para o clube. Até o fim da temporada, restam pouco menos de 3 milhões de euros líquidos a pagar (cerca de 5 milhões brutos), além da última parcela do bônus de assinatura, de 2,5 milhões de euros brutos. Total: 7,5 milhões.

Publicidade

A PRIMEIRA OFERTA DO PSV - É nesse cenário que, como mencionado, entrou o PSV Eindhoven. O clube iniciou contatos com o Napoli para avaliar a viabilidade da negociação já em janeiro e apresentou uma primeira oferta.

O destino seria o preferido do jogador justamente pela questão familiar mencionada por sua esposa, já que Eindhoven fica muito perto de Limburgo, na Bélgica, região onde a família De Bruyne tem uma casa e à qual gostaria de voltar a morar. O clube holandês apresentou uma primeira proposta de 2 milhões de euros (LEIA AQUI OS DETALHES), recusada pelo Napoli.

Publicidade

DE LAURENTIIS DEFINE O PREÇO - A recusa da primeira proposta, porém, não significa que as negociações estejam encerradas. Segundo a Gazzetta dello Sport, o Napoli e Aurelio De Laurentiis fizeram uma contraproposta e fixaram em 7 milhões de euros o valor necessário para considerar uma saída antecipada.

Esse valor permitiria ao clube recuperar o investimento feito até agora, obter um pequeno lucro com o jogador e, ao mesmo tempo, dar alguma margem ao diretor esportivo Manna para buscar reforços na janela de inverno (provavelmente jovens com menos de 23 anos e por empréstimo) para Massimiliano Allegri. O PSV apresentará a oferta certa? Ou a novela ainda vai se arrastar?

Publicidade

Enquanto isso, a atualização vem diretamente de Matteo Moretto: De Bruyne está aberto a se transferir para o clube holandês e já disse sim ao PSV.