Napoli x Cremonese ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Líder isolado, o Napoli recebe o Cremonese na tarde deste domingo (12), no estádio Diego Armando Maradona, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será transmitida pelo Star+, no streaming.

O Napoli entra em campo buscando a sua sexta vitória consecutiva. O time, que soma 56 pontos, vive grande momento na temporada e não tem desfalques para o duelo deste domingo.

Já o Cremonese é o lanterna da competição, com apenas 8 pontos e corre sério risco de rebaixamento. Apesas de não possuir baixas confirmadas, há dúvidas no elenco devido à questões físicas.

Prováveis escalações

Escalação do provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Escalação do provável Cremonese: Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meite, Castagnetti, Pickel, Valeri; Dessers, Ciofani.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Cremonese

Sem desfalques confirmados.

Quando é?