Napoli x Cagliari: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (23), pela 38ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Napoli recebe o Cagliari na tarde desta sexta-feira (23), às 15h45 (de brasília), no Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em busca do seu quarto título italiano, o Napoli só depende de si para confirmar o Scudetto, mesmo após tropeços nas duas últimas rodadas. A equipe lidera a tabela com 79 pontos, seguida de perto pela Inter de Milão, que tem 78 e ainda sonha com a taça.

Com uma vitória simples, o Napoli garante o título. Em caso de derrota, precisará torcer para que a Inter não pontue no duelo contra o Como — um empate da equipe de Milão daria o título aos rivais, por conta do saldo de gols.

O Napoli também pode ser campeão com um empate, desde que a Inter seja derrotada. Vale lembrar que as partidas acontecem no mesmo horário, o que promete uma rodada final cheia de emoção.

Suspenso após expulsão na última rodada, o técnico Antonio Conte será desfalque importante no banco de reservas.

O Cagliari, por sua vez, não tem nada a ver com a festa e promete dificultar os planos do Napoli dentro de casa. Sem grandes ambições na competição, a equipe ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos, e apenas cumpre tabela na rodada final.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku e Rapadori. Auxiliar Técnico: Cristian Stelini.

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Piccoli e Pavoletti. Técnico: Davide Nicola.

Desfalques

Napoli

O técnico Antonio Conte é desfalque.

Cagliari

Gianluca Gaetano e Zito Luvumbo estão fora.

Quando é?