Compartilhar Siga GOAL no Google

O Napoli confirmou oficialmente que pretende recorrer da suspensão de duas partidas imposta ao técnico Massimiliano Allegri. O experiente treinador foi punido após uma série de discussões acaloradas durante uma partida dramática da Serie A no fim de semana.

Publicidade

Napoli contesta suspensão de Allegri

O temperamento explosivo de Allegri voltou a lhe causar problemas, mas seu novo clube decidiu contestar a punição. O Napoli anunciou formalmente que recorrerá da suspensão de dois jogos imposta recentemente ao treinador após as cenas de confusão durante o emocionante empate por 3 a 3 com a Roma, no sábado, no Estádio Diego Armando Maradona.

O clube confirmou sua posição em uma breve nota pública: “O SSC Napoli, após solicitar acesso aos documentos, recorrerá da suspensão de dois jogos imposta ao treinador Massimiliano Allegri.”

Explosão à beira do campo termina em cartão vermelho

A confusão começou quando Allegri voltou sua fúria contra a equipe de arbitragem após o gol de empate marcado por Leonardo Balerdi no fim do empate por 3 a 3 com a Roma. O gol foi validado sem que o árbitro consultasse o monitor à beira do campo. Dirigindo-se especificamente ao quarto árbitro Juan Luca Sacchi, o técnico do Napoli teria gritado “se você não anular esse gol...” antes de receber o cartão vermelho.

Segundo o Football Italia, Allegri, furioso, gritou “O que eu disse? Diga o que eu disse?” enquanto era retirado da área técnica. Em uma cena que se tornou marca registrada de seus momentos mais exaltados, ele arrancou o paletó com raiva antes de sair, mas voltou instantes depois, enquanto integrantes da comissão do Napoli tentavam afastá-lo.

Publicidade Publicidade

Allegri deve perder reencontro com a Juventus

O momento da suspensão é particularmente delicado para o técnico italiano. A Lega Serie A confirmou na tarde de segunda-feira que Allegri recebeu uma suspensão de dois jogos, o que o deixa fora do confronto de quarta-feira com o Monza e também do aguardado reencontro com seu ex-clube, a Juventus, no domingo.

O tropeço recente contra a Roma, somado à derrota anterior para o Venezia, fez o Napoli cair na tabela da Serie A. O clube ocupa atualmente a décima posição, com 11 pontos, 11 atrás da líder Inter após oito jogos.

Da saída do Milan à reconstrução do Napoli

Allegri assumiu o Napoli no verão europeu com um contrato de três anos, substituindo Antonio Conte. A contratação ocorreu pouco depois de sua demissão do Milan, ao fim da temporada passada, após não conseguir garantir a classificação do clube para a Champions League.