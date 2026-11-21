Má notícia para o Napoli, que perde Antonio Vergara por lesão logo no início.
Escalado como titular pelo técnico Massimiliano Allegri atrás do centroavante Rasmus Hojlund, o meia-atacante se lesiona após apenas 10 minutos de jogo na partida em casa contra o Torino, válida pela 12ª rodada da Serie A.
Na jogada em que o goleiro brasileiro Lucas Perri defende o chute de Matteo Politano, que recebeu um passe de Scott McTominay, Vergara cai na área tocando a perna esquerda.
Depois, cobre o rosto com a camisa para tentar esconder as lágrimas e é obrigado a deixar o campo: em seu lugar, Allegri coloca o jogador da seleção belga Kevin De Bruyne aos 13 minutos.
Vergara passará por exames para determinar a gravidade exata da lesão muscular nos flexores da perna esquerda.
Para o jogador da seleção italiana nascido em 2003, é a segunda vez que fica afastado nesta temporada, após a lesão na panturrilha sofrida no início de outubro, que o deixou fora por cerca de 20 dias e o fez perder quatro jogos: contra Frosinone e Venezia, na Serie A, e Villarreal e Bodo/Glimt, na Champions League.
Do outro lado, perto do fim do primeiro tempo, o Torino perde por lesão o ala argelino Rafik Belghali, substituído aos 40 minutos pelo marroquino Zakaria Aboukhlal, colocado em campo pelo técnico do Torino, Ignazio Abate.