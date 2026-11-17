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Pode haver um efeito dominó no mercado de transferências de inverno envolvendo o meio-campo. Enquanto aguarda o retorno dos lesionados Khephren Thuram (em janeiro) e Manuel Locatelli (em março), a Juventus busca um novo reforço. Uma ajuda pode vir, ainda que indiretamente, do Napoli.

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La Gazzetta dello Sport informa que a Juventus sondou discretamente os planos de Frank Anguissa, cujo contrato termina em junho e que demonstra pouco interesse na questão da renovação. Segundo as informações obtidas, o jogador de 31 anos que defende Camarões (treinado por Luciano Spalletti quando o Napoli conquistou o Scudetto) não quer esperar até o próximo verão e, já no início de 2027, pretende voltar ao Marsiglia.

Com a possível chegada de Anguissa, o OM espera amenizar a saída de Pierre-Emile Hojbjerg, da mesma idade. O dirigente da Juventus Giovanni Carnevali recebeu ótimas referências sobre o jogador dinamarquês também do técnico italiano Roberto De Zerbi, que o treinou na França.

Desde o último verão, por já ter trabalhado com ele no Tottenham, o dirigente da Fiorentina Fabio Paratici tenta convencê-lo a se juntar a ele no clube, que disputará com a Juventus o jogador em janeiro para tentar contratá-lo.

Além disso, a Fiorentina tem o zagueiro alemão Phil Neumann, do Birmingham, no radar (nascido em 1997 e ex-Hannover) como alternativa ao português de 22 anos Tiago Gabriel, do Lecce.

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Enquanto isso, Carnevali tenta vencer a concorrência de clubes ingleses pelo meio-campista francês de 18 anos Darryl Bakola, do Sassuolo.

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A relação entre os dois clubes é ótima: o valor pedido corresponde ao da cláusula de rescisão (35 milhões de euros), mas há conversas para incluir na negociação um jogador da Juventus Next Gen.

Já para a posição de lateral-esquerdo, os dirigentes da Juventus Massara e Ottolini têm encontros de mercado marcados em Milão nesta semana. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o franco-argelino Rayan Ait-Nouri continua como principal opção e pode deixar o Manchester City por empréstimo. Na sequência aparecem o italiano Destiny Udogie, do Tottenham (ex-Udinese), e o espanhol Alejandro Balde, do Barcelona.

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Il Corriere dello Sport acrescenta que o alvo para a próxima temporada é o italiano Lorenzo Bernasconi, que acabou de renovar com a Atalanta até junho de 2031.

Tuttosport informa que, para o ataque, além do centroavante norueguês Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, e do norte-americano Folarin Balogun, do Monaco, a Juventus mira Gustavo Varela, do Monza, que, por sua vez, tem interesse no jovem atacante da Juventus Antonio Stefano Merola.

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O português ex-Benfica também é alvo do Napoli, mas, segundo a La Gazzetta dello Sport, o clube já entrou em contato com o italiano Sebastiano Esposito, atualmente emprestado pelo Cagliari ao Sassuolo com direito de compra por 11 milhões de euros e 15% da futura venda.

Il Corriere dello Sport informa ainda que o Napoli não quer negociar o meio-campista belga Kevin De Bruyne em janeiro, apesar do interesse do PSV Eindhoven.