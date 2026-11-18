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Massimiliano Allegri joga seu mercado de inverno no Napoli.

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O Corriere dello Sport escreve que os investimentos do clube presidido por Aurelio De Laurentiis na próxima janela de transferências também dependerão dos resultados da equipe vice-campeã italiana: são necessários, de imediato, 9 pontos nos 3 jogos da Serie A contra Torino, Sassuolo e Lecce, além de um triunfo na Champions League contra o Bruges, sem deixar de lado o confronto com a Fiorentina pela Copa da Itália.

O principal alvo para reforçar o ataque é Sebastiano Esposito, mas o Sassuolo precisaria primeiro exercer a opção de compra do jogador, pagando 10 milhões de euros ao Cagliari, de onde ele chegou por empréstimo.

No mesmo setor ofensivo, o centroavante italiano Lorenzo Lucca e o ponta holandês Noa Lang são apontados como possíveis saídas. Informações sobre um suposto interesse da Lazio, líder da tabela, por Lang foram desmentidas.

Além disso, o Napoli entrou na disputa com a Roma pelo inglês Jamie Bynoe-Gittens, do Chelsea (nascido em 2004 e ex-Borussia Dortmund).

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Para a Roma, além do sonho de contratar o brasileiro Endrick, do Real Madrid, a alternativa é o alemão Jamie Leweling, do Stuttgart.

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De volta ao Napoli, para o meio-campo, o clube tem interesse no jovem marfinense Patrick Zabi, do Paris FC (nascido em 2006).

Dois jogadores que servem suas seleções são esperados hoje em Castel Volturno: o uruguaio Mathias Olivera, um dia antes do previsto, e o belga Kevin De Bruyne (na mira do PSV Eindhoven), que pediu a Allegri mais um dia de folga e teve o pedido atendido.

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Por fim, o mesmo Corriere dello Sport escreve que, no centro de treinamento de Castel Volturno, o diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, se reuniu com o agente Decio Berman, representante de Pedro Morisco, goleiro do Coritiba (nascido em 2004), convocado para a seleção pelo técnico Carlo Ancelotti. Trata-se de uma ideia, de um novo nome a ser avaliado para o futuro.

O contrato de Alex Meret vence em junho de 2027 e, a partir de janeiro, ele terá o status de jogador de peso livre no mercado caso não haja renovação, que sempre se disse disposto a negociar.

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Já o sérvio Vanja Milinkovic-Savic tem contrato até 2029.

No verão passado, Manna já havia colocado na mira o goleiro tcheco do PSV Eindhoven, Matej Kovar (nascido em 2000).