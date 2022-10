Napoli x Ajax: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (12), pela quarta rodada do grupo A da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Napoli recebe o Ajax nesta quarta-feira (12), às 13h45 (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, pela quarta rodada do Grupo A da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Space, na TV fechada, e na HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Contando com o apoio em massa de sua apaixonada torcida, o Napoli, com 9 pontos, quer manter a liderança do grupo e, consequentemente, a invencibilidade na competição. O time de Spalletti não tem problemas e ainda conta com o retorno de Osimhen.

O Ajax, por sua vez, está na terceira posição com 3 pontos e sabe que precisa vencer para seguir com chances de classificação. Dusan Tadic cumpre suspensão e desfalca a equipe holandesa, mas não possui outras ausências.

Escalações:

Escalação do provável AJAX: Pasveer; Rencsh, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Ocampos, Kudus, Bergwijn.

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Raspadori.

Desfalques

Ajax

Dusan Tadic, suspenso, é o único desfalque do time holandês.

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: estádio Diego Armando Maradona, Napoli - ITA