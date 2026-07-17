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Vanja Milinkovic Savic NapoliGetty Images

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Nápoles, o Hull City entra na disputa por Milinkovic-Savic: a exigência de De Laurentiis é de 18 milhões de euros

Napoli

Nápoles: Milinkovic-Savic está prestes a deixar o clube, apenas doze meses após sua chegada do Torino; ele não faz parte dos planos de Allegri

O futuro do novo reserva de Alex Meret está necessariamente ligado à possível saída de Vanja Milinkovic-Savic. O goleiro sérvio é esperado em Dimaro para o início da pré-temporada, mas continua sendo o centro das negociações com o Hull City. O clube azul está de olho em Kovar, do PSV, e Falcone, do Lecce.  O principal obstáculo diz respeito às condições da negociação. O Napoli busca uma transferência definitiva de Vanja ou um empréstimo com opção de compra obrigatória, avaliando o valor de mercado do goleiro em cerca de 18 milhões de euros, segundo o que foi divulgado pelo Corriere dello Sport.

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