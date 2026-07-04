Nápoles de olho em Mbokazi; o agente fala: “Estão observando-o, ele está pronto. Gostaria de conhecer o Allegri”

Novo nome para a defesa do Napoli. Nas últimas horas, o nome de Mbekezeli Mbokazi, zagueiro central canhoto nascido em 2005, da África do Sul e do Chicago Fire, foi associado aos Azzurri.





A agente do jogador, Basia Michaels, falou à Stile TV; eis o que ela disse.

A AGENTE FALA - “Há muito interesse em torno do jogador. O Napoli o acompanha de perto, e o Chicago Fire está lidando com a situação com grande interesse. Pessoalmente, não tive contato com o diretor esportivo do Napoli, mas sei que o clube italiano está observando o garoto. Os americanos querem transferir o jogador, mas será necessário o clube certo e uma oferta adequada. Se o Napoli for uma possibilidade concreta e os clubes cheguem a um acordo, acredito que a negociação possa ser bem-sucedida”.





A IDEIA DO NÁPOLI - “Mbokazi me disse claramente que se sente pronto para uma nova experiência e que gostaria de jogar na Itália. No momento, há interesses da Bélgica, da Alemanha e da Itália, mas nenhum contato concreto com o clube. Também ouvi falar do Brentford e do Nottingham Forest, mas estamos esperando algo mais concreto. Não conheço Allegri, mas se surgir a oportunidade, terei prazer em conhecê-lo e conhecer a cidade de Nápoles. Se tudo correr bem, adoraria estar lá com o Mbokazi antes do fim de agosto. Por enquanto, porém, isso ainda é apenas uma esperança”.