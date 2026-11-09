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O defensor do Arsenal Ben White falou sobre as circunstâncias misteriosas de sua saída da Copa do Mundo de 2022 e seu posterior afastamento da seleção inglesa. Agora de volta à equipe sob o comando de Thomas Tuchel, o versátil defensor afirmou que mantém as decisões que tomou durante um período conturbado de sua carreira na seleção.

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Sem arrependimentos por ter ficado fora da seleção inglesa

White finalmente falou sobre sua decisão de se afastar da seleção da Inglaterra durante o período em que Gareth Southgate esteve no comando. O jogador de 29 anos, que deixou a concentração da Inglaterra durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, por motivos pessoais, permaneceu indisponível para convocação por quase três anos. Apesar da atenção pública e do debate sobre seu comprometimento com a seleção, White mantém a convicção de que lidou com a situação da maneira certa para preservar seu bem-estar.

O defensor agora voltou a integrar o elenco sob o comando de Tuchel para os próximos jogos da Liga das Nações. Ao refletir sobre o período em que esteve afastado da seleção, White sugeriu que a versão conhecida pelo público não reflete a realidade da situação.

Em entrevista à BBC Radio 5 live, White explicou: “Acho que, obviamente, as pessoas não conhecem a história toda, porque eu nunca disse nada e não vou prejudicar ninguém nem revelar nada disso. Acho que provavelmente é a melhor maneira de lidar com isso. Tem sido incrível, embora obviamente um pouco complicado e nada simples, mas é incrível estar aqui agora.”

Firme em uma decisão pessoal difícil

White disputou seis partidas pela Inglaterra até agora, todas em amistosos internacionais. Nessas seis atuações, o defensor marcou um gol pela seleção.

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Questionado se, olhando para trás, teria feito algo diferente, White foi categórico. “Não, acho que não. Obviamente, eu era um pouco mais jovem, agora estou um pouco mais velho. Acho que sou uma pessoa bastante sincera e tomei uma decisão que provavelmente tomaria de novo. Portanto, é uma decisão com a qual não estou feliz, mas aconteceu e é hora de seguir em frente”, acrescentou o defensor durante a entrevista.

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Um retorno cheio de emoções em Wembley

O primeiro jogo de White pela Inglaterra desde 2022 foi movimentado. Ao entrar como substituto no empate por 1 a 1 com o Uruguai, em março, ele foi recebido com vaias por parte da torcida antes de marcar o primeiro gol da Inglaterra e, depois, cometer o pênalti que levou ao empate dos visitantes.

Ao recordar a sucessão de emoções naquela partida, White destacou a dificuldade de administrar as expectativas. “Antes do jogo, eu pensava: ‘Não é para deixar de se destacar, mas [levar] com calma’. Então entrei e, obviamente, fui vaiado, depois marquei um gol e, em seguida, cometi um pênalti. Foi, obviamente, uma noite cheia de emoções, mas foi uma boa noite”, explicou.

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De olho na era Tuchel

Com Tuchel agora no comando, o ex-jogador do Brighton tem a oportunidade de recomeçar. O técnico alemão tem manifestado seu apoio a White e afirmou recentemente que o defensor merece “um novo capítulo” e “uma reação positiva da torcida”. Enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar a Croácia em Wembley na quinta-feira, 12 de novembro, antes de jogar contra a Espanha, atual campeã mundial, em Madri, três dias depois, White espera desempenhar um papel importante nesta nova fase.

White quer ampliar sua marca de seis partidas pela Inglaterra nesta data internacional e reiterou o orgulho de ter sido convocado. “É, obviamente, um privilégio incrível ser convocado”, disse White. “A sensação é a mesma toda vez que você tem essa oportunidade de jogar pela Inglaterra. Estou realmente ansioso por isso nesta semana.”