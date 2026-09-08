Entre os favoritos, além de Harry Kane, do Bayern de Munique, naturalmente também estão os campeões mundiais Rodri e Lamine Yamal, ou o artilheiro da Copa do Mundo Kylian Mbappe. O atual detentor do título é Ousmane Dembele, do PSG, vencedor da Liga dos Campeões.

Ao contrário de Mbappe, Yamal quer abrir mão totalmente da autopromoção. No entanto, o jogador de 19 anos do Barcelona não deixou de dar uma alfinetada no atacante francês do rival Real Madrid quando foi questionado.

"Não acho que eu precise fazer propaganda de mim mesmo. Cada um pode pensar o que quiser", disse Yamal nesta terça-feira, durante a coletiva de imprensa para a abertura da Liga dos Campeões. "Tenho orgulho do que conquistei e não posso desejar mais nada. Essa é a tarefa de vocês, eu não vou implorar por nada."

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"Infantil e lamentável": campeão do mundo de 1998 ataca Yamal

Mbappe havia feito propaganda em causa própria na segunda-feira e classificado suas chances como boas, afinal, ele teria "feito história neste verão na competição mais prestigiosa". Além disso, ele se considera "sempre o melhor jogador do mundo".

O jogador de 27 anos realmente fez história. Pela segunda vez consecutiva, foi o maior artilheiro em uma edição de torneio e, ao mesmo tempo, com um total de 22 gols em apenas três torneios, assumiu a liderança da lista histórica de artilheiros em Copas do Mundo.

Ele recebeu fortes críticas por sua autopromoção de Christoph Dugarry. O campeão do mundo de 1998 chamou as declarações de seu compatriota de "infantis e lamentáveis".

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Yamal sobre Dembele: "Ele é amigo do Kylian ... tanto faz para mim"

Mas voltemos a Yamal. Ele encara com relativa tranquilidade a reta final da entrega da Bola de Ouro. Afinal, sua influência na votação se limita ao que faz em campo. "Isso não depende de mim, mas de vocês. O trabalho com o Barcelona e a seleção foi incrível. Tenho chances, tive um grande ano. Mas vamos ver."

Yamal também foi perguntado sobre o atual detentor do título, Dembele, a quem são dadas poucas chances de vitória apesar de ter conquistado novamente a Liga dos Campeões.

"Ele é amigo do Kylian ... tanto faz para mim", resumiu Yamal. "Estou muito satisfeito com o ano que tive. Quando joguei contra os dois, ganhei. Tenho uma relação muito boa com Ousmane."

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Com Yamal capitão em busca do título da Liga dos Campeões

Para o ponta direita do Barça, parece haver tarefas mais importantes. A Liga dos Campeões "é o grande objetivo, não existe motivação maior. Estamos todos altamente motivados. Todos temos isso muito claro na cabeça".

Ele próprio quer evoluir individualmente. "Sou jovem, esse é o meu objetivo." Aos 19 anos, Yamal já é campeão mundial e europeu e, mais recentemente, também um dos capitães do Barcelona. Além do capitão número 1, Raphinha, ele faz parte, ao lado de Pedri, Frenkie de Jong e Eric Garcia, do conselho do time do técnico Hansi Flick.

Ele está "grato" e "orgulhoso" por ter recebido a confiança de seus companheiros, disse Yamal. "Rapha é um capitão incrível, e Eric, Pedri... Aprendo com eles a sempre tentar o melhor para a equipe."

Barcelona e Yamal começam sua campanha na Liga dos Campeões na quarta-feira, com um jogo em casa contra o Feyenoord Rotterdam. Entre os outros adversários dos catalães estão, entre outros, o atual campeão Paris Saint-Germain e o Manchester City.