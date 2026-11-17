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Davor Suker, lenda do futebol croata e ex-atacante do Real Madrid, abordou diversos assuntos ligados ao clube merengue. Ele falou sobre as chances de José Mourinho de levar a equipe de volta ao topo do futebol espanhol, o futuro de Kylian Mbappé na Champions League e a possibilidade de Luka Modric retornar ao Santiago Bernabéu após o fim de sua carreira como jogador. No entanto, demonstrou uma cautela notável quando lhe pediram para avaliar Vinícius Júnior.

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Suker, que defendeu o Real Madrid entre 1996 e 1999, afirmou em entrevista ao jornal "Marca" que Mourinho tem uma grande oportunidade de escrever a história novamente com a equipe, mas condicionou o sucesso do treinador português à sua capacidade de conquistar o apoio dos jogadores e liderá-los na execução de suas ideias. "Sim, com certeza. Foi feito um investimento muito grande, e eu sempre digo o que penso com franqueza: ele tem uma grande chance se conseguir fazer com que os jogadores o sigam. E acredito que eles vão fazer isso. Mourinho é capaz de escrever a história novamente", disse o ex-astro croata.

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Apesar de reconhecer a força do Barcelona, Suker se recusou a considerar a disputa pelo título do Campeonato Espanhol definida neste momento: "O Barcelona é muito forte, claro, mas quem pode dizer agora, em novembro ou dezembro, quem será o campeão? Nem o Barcelona nem o Madrid. Temos que trabalhar duro e jogar bem". Em seguida, acrescentou: "Com a experiência de Mourinho e a história do Real Madrid, acredito que o time merengue é capaz de conquistar o Campeonato Espanhol".

Mbappé e a Champions League

Suker também comentou as chances de Mbappé de conquistar a Champions League, considerando que o atacante francês ainda tem tempo para alcançar esse objetivo. Sobre o astro do Real Madrid, ele disse: "Ele ainda é jovem, tem apenas 27 anos. É um goleador nato. Precisa de uma chance para marcar, e isso não é fácil, porque todo adversário quer pará-lo desde o primeiro minuto para impedi-lo de mostrar seu nível". E completou: "Talvez ele ganhe a Champions League este ano, talvez não, mas com certeza vai ganhá-la nos próximos três anos", demonstrando confiança na capacidade de Mbappé de levantar o título continental em um futuro próximo.

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A volta de Modric ao Real

Já sobre Modric, a quem considera o maior jogador que o futebol croata já produziu, Suker avaliou que a prioridade, no momento, deve ser deixar o experiente meio-campista concluir sua carreira dentro de campo, antes de qualquer decisão sobre seu possível futuro no Real Madrid.

"Tenho certeza de que ele adora morar em Madri e de que Florentino Pérez conta com ele. Isso é o mais importante agora. O que vai acontecer depois? Não sei, mas, como croata, desejo a ele toda a sorte do mundo. Ele é o maior jogador croata de todos os tempos e um dos melhores jogadores de futebol do mundo", afirmou.

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Questionado sobre a possibilidade de Modric voltar ao clube como embaixador ou em uma função mais próxima da direção esportiva, ele acrescentou: "Talvez seja possível, e acho que sei a resposta, mas não quero me antecipar. O Real Madrid precisa oferecer algo a ele. Tenho certeza de que ele fará um trabalho excelente na gestão do clube, seja qual for o cargo que assumir. Agora temos que esperar para ver o que vai acontecer. Ele adora Madri e viver na Espanha".

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E Vinícius? Uma resposta surpreendente!

O assunto Vinícius veio no trecho que mais chamou a atenção na entrevista, quando pediram a Suker que avaliasse o jogador brasileiro do ponto de vista de um ex-atacante de alto nível. Ele, porém, preferiu não entrar em detalhes sobre suas ressalvas, limitando-se a indicar que há coisas de que não gosta no comportamento ou no desempenho do jogador do Real Madrid, sem especificá-las.

"É melhor não falarmos sobre isso agora, para não estragar a entrevista. Há algumas coisas de que não gosto", disse, rindo. E acrescentou: "O Real Madrid vem antes de qualquer jogador. Então, vamos deixar esse assunto para outra ocasião. Desejo toda a sorte ao Vini e espero que ele continue fazendo a diferença no Real Madrid".

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