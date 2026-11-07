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O meia do Everton Kiernan Dewsbury-Hall prometeu continuar lutando por sua primeira convocação à seleção após marcar na vitória por 3 a 1 sobre o Coventry City, pela Premier League, na noite de sexta-feira. O jogador de 28 anos balançou as redes no Hill Dickinson Stadium poucas horas depois de o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, preteri-lo em favor de Jobe Bellingham.

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Meio-campista responde em campo em Merseyside

Dewsbury-Hall transformou a frustração em uma atuação de destaque na noite de sexta-feira, quando seu chute potente ajudou o Everton a conquistar a segunda vitória consecutiva na primeira divisão e subir para o quinto lugar na tabela. Cotado para ser convocado para os jogos da Liga das Nações deste mês após uma sequência de boas atuações, o meia soube mais cedo naquele dia que Bellingham, adolescente do Borussia Dortmund, havia sido escolhido para a vaga. Ainda assim, Tuchel reconheceu na tarde de sexta-feira que o jogador do Everton esteve "muito perto" da convocação depois de fazer "uma temporada muito boa".

Meia promete continuar lutando

Ao comentar sua ausência da convocação em entrevista à Sky Sports após a vitória de virada sobre o Coventry, Dewsbury-Hall disse: "Foi uma manhã decepcionante, não vou mentir. Jogar pela seleção do meu país é um sonho enorme. Sei que estive perto. [Estou] triste, sim, mas muito orgulhoso de mim e de como reagi. Tudo o que posso fazer é continuar tendo boas atuações e torcer para ser convocado um dia, porque nunca vou desistir."

Liberdade tática impulsiona retomada em Merseyside

Superar obstáculos não é novidade para o meio-campista, que passou por empréstimos ao Blackpool e ao Luton Town na EFL antes de estrear na Premier League pelo Leicester City, seu clube de infância, aos 22 anos. Ele sofreu um rebaixamento e conquistou a Championship sob o comando de Enzo Maresca. Depois de seguir o italiano para o Chelsea por 30 milhões de libras e atuar principalmente em jogos de copas durante sua única temporada em Stamford Bridge, ele se transferiu para o Everton no verão de 2025 e, desde então, soma 11 gols e sete assistências na liga.

Ao elogiar sua função atual em Merseyside, Dewsbury-Hall disse: "Estou gostando muito, muito mesmo. Tenho uma função híbrida muito boa neste time, na qual o treinador me dá liberdade para aparecer em todas as partes do campo."

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Reafirmando sua determinação de jogar pela seleção, acrescentou: "Tenho a mentalidade certa. Vou continuar insistindo e ver o que acontece."

Data Fifa de março oferece próxima oportunidade

Com a pausa para as seleções de novembro já em andamento, Dewsbury-Hall terá de esperar quatro meses, até março, pela próxima chance de ser convocado pela Inglaterra. Manter sua produção ofensiva ao longo dos jogos de inverno será essencial enquanto tenta ajudar o Everton a seguir na disputa por uma vaga em competições europeias. Se continuar se destacando na função de meio-campista com liberdade de movimentação, poderá finalmente convencer Tuchel a convocá-lo quando a Inglaterra voltar a se reunir na primavera.