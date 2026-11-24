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Santiago Gimenez volta ao estádio De Kuip com o FC Porto pela Champions League e promete não comemorar caso marque contra seu ex-clube, o Feyenoord. O atacante mexicano também apontou as dificuldades do time após perder a posse de bola como um ponto que o Porto pretende explorar.

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Gimenez volta ao De Kuip para reencontro emocionante

O atacante Santiago Gimenez, do FC Porto, volta ao estádio De Kuip para enfrentar seu ex-clube, o Feyenoord, na quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Com os dois times somando três pontos em quatro jogos, Gimenez quer marcar e ajudar o Porto a vencer, mas deixou claro que não vai comemorar.

"Se eu marcar, não vou comemorar, por respeito ao clube que abriu as portas da Europa para mim e que sempre me deu carinho", disse Gimenez. "O período que passei aqui foi muito bom, e voltar é sempre especial. Estou voltando com outra camisa e quero vencer. Também gostaria de marcar, porque isso é futebol, é a Champions League e é um sonho realizado."

Gimenez aponta fraqueza tática do Feyenoord

Depois de passar em Roterdã seus primeiros anos no futebol europeu, Gimenez acredita que conhecer o estilo do Feyenoord dá ao FC Porto um ponto claro a explorar. Ele destacou a preferência do time por manter a bola e suas dificuldades quando perde a posse.

"Eu já conheço o Feyenoord, sei como joga, o que quer e o que busca", disse Gimenez. "Pela minha experiência no clube, diria que eles gostam de ter a bola, mas têm algumas dificuldades depois de perder a posse. É isso que vamos tentar explorar."

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Boas lembranças da torcida e despedida contra o Bayern

Gimenez falou com carinho de sua ligação com os torcedores do Feyenoord e com ex-companheiros de equipe, observando que ainda mantém contato com Anis Hadj Moussa e Ezequiel Bullaude. Ele lembrou a partida em que marcou dois gols contra o Bayern de Munique como sua lembrança mais marcante antes de deixar Roterdã.

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"Sinto falta da torcida. Tínhamos uma ligação muito especial. Não só eu, mas também minha família", disse Gimenez. "O jogo contra o Bayern de Munique. Foi um dos meus últimos jogos no De Kuip. Foi uma noite muito especial, marquei dois gols e me despedi dos torcedores. Eles estarão sempre no meu coração."

Ambiente difícil espera o Porto em confronto decisivo

Gimenez alertou seus companheiros do FC Porto para a torcida hostil que encontrarão no De Kuip e acrescentou: "Temos que ser muito maduros, inteligentes e fazer o que temos que fazer em campo."

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Com a expectativa de começar no banco, atrás de Pepe, Andre Silva e Borja Sainz, Gimenez pode ter um papel decisivo enquanto o time de Francesco Farioli busca uma vitória europeia fundamental em Roterdã.