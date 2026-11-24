Gimenez volta ao De Kuip para reencontro emocionante
O atacante Santiago Gimenez, do FC Porto, volta ao estádio De Kuip para enfrentar seu ex-clube, o Feyenoord, na quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Com os dois times somando três pontos em quatro jogos, Gimenez quer marcar e ajudar o Porto a vencer, mas deixou claro que não vai comemorar.
"Se eu marcar, não vou comemorar, por respeito ao clube que abriu as portas da Europa para mim e que sempre me deu carinho", disse Gimenez. "O período que passei aqui foi muito bom, e voltar é sempre especial. Estou voltando com outra camisa e quero vencer. Também gostaria de marcar, porque isso é futebol, é a Champions League e é um sonho realizado."
Gimenez aponta fraqueza tática do Feyenoord
Depois de passar em Roterdã seus primeiros anos no futebol europeu, Gimenez acredita que conhecer o estilo do Feyenoord dá ao FC Porto um ponto claro a explorar. Ele destacou a preferência do time por manter a bola e suas dificuldades quando perde a posse.
"Eu já conheço o Feyenoord, sei como joga, o que quer e o que busca", disse Gimenez. "Pela minha experiência no clube, diria que eles gostam de ter a bola, mas têm algumas dificuldades depois de perder a posse. É isso que vamos tentar explorar."
Boas lembranças da torcida e despedida contra o Bayern
Gimenez falou com carinho de sua ligação com os torcedores do Feyenoord e com ex-companheiros de equipe, observando que ainda mantém contato com Anis Hadj Moussa e Ezequiel Bullaude. Ele lembrou a partida em que marcou dois gols contra o Bayern de Munique como sua lembrança mais marcante antes de deixar Roterdã.
Tópicos relacionados
"Sinto falta da torcida. Tínhamos uma ligação muito especial. Não só eu, mas também minha família", disse Gimenez. "O jogo contra o Bayern de Munique. Foi um dos meus últimos jogos no De Kuip. Foi uma noite muito especial, marquei dois gols e me despedi dos torcedores. Eles estarão sempre no meu coração."
Ambiente difícil espera o Porto em confronto decisivo
Gimenez alertou seus companheiros do FC Porto para a torcida hostil que encontrarão no De Kuip e acrescentou: "Temos que ser muito maduros, inteligentes e fazer o que temos que fazer em campo."
Com a expectativa de começar no banco, atrás de Pepe, Andre Silva e Borja Sainz, Gimenez pode ter um papel decisivo enquanto o time de Francesco Farioli busca uma vitória europeia fundamental em Roterdã.