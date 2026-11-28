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Alexander Isak vive grande momento em Anfield e tem marcado gols com eficiência enquanto o Liverpool se prepara para um clássico de Merseyside decisivo contra o Everton. O técnico Andoni Iraola, porém, deixou claro que espera de sua contratação mais cara muito mais do que gols.

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Isak brilha fora de casa antes da visita ao Everton

O Liverpool visita o Hill Dickinson Stadium no domingo para enfrentar o Everton de David Moyes no 249º clássico de Merseyside, em seu deslocamento mais curto como visitante na temporada.

Isak chega ao confronto em grande fase como finalizador após marcar duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge, pela Champions League, na quarta-feira. Com isso, chegou a 10 gols na temporada. Oito deles foram fora de casa e ajudaram o Liverpool a construir a melhor campanha como visitante da Premier League, com 13 pontos em 15 possíveis.

Iraola cobra contribuição além dos gols

Apesar da precisão de seu atacante nas finalizações, Iraola revelou que não estabeleceu uma meta de gols para o jogador da seleção da Suécia e insistiu que a contribuição para o jogo coletivo é mais importante.

“Não, normalmente não. Os camisas 9 se concentram muito nos gols, então não me lembro dessas coisas”, disse o técnico do Liverpool. “Provavelmente, não vou valorizá-lo nem avaliá-lo pelos gols. Vou me concentrar em outras áreas que, na minha opinião, precisam melhorar e são muito boas para o time.”

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Iraola também descartou qualquer segredo tático por trás da eficiência de Isak fora de casa e atribuiu a sequência a uma mera “coincidência”.

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“Sinceramente, não tenho uma explicação clara [para Isak marcar fora de casa]”, acrescentou. “Acho que jogamos da mesma forma, seja fora ou em casa. Então, acho que é apenas uma coincidência.”

Recuperação após uma temporada de estreia difícil

A recuperação de Isak vem depois de um primeiro ano difícil em Merseyside, após sua transferência por 125 milhões de libras, recorde do clube. Ele chegou sem estar em forma e sem ter feito a pré-temporada no Newcastle United. Depois, uma fratura na perna o afastou por quatro meses, e ele terminou toda aquela campanha com menos da metade dos 10 gols que já soma nesta temporada.

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Embora a campanha do Liverpool fora de casa seja atualmente melhor do que a campanha em casa, Iraola afirmou que ainda prefere jogar em casa, onde enfrentou adversários mais difíceis.

“Normalmente, você encontra mais espaços quando joga fora de casa, porque os times costumam ser mais ousados e geralmente pressionam mais”, explicou. “Prefiro jogar em casa, mesmo que, no momento, nossos números fora sejam melhores do que os de casa.”

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Mais um desafio fora de casa no clássico

Após vencer o Club Brugge em uma competição europeia, o Liverpool precisa voltar rapidamente suas atenções para o clássico de domingo. Mais uma vez no comando do ataque, Isak tentará prolongar sua sequência de gols fora de casa contra o time de Moyes e mostrar a Iraola que segue evoluindo em outros aspectos do jogo.