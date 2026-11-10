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Matthias Sammer consegue, de certa forma, compreender as declarações polêmicas do dirigente do Bayern de Munique Uli Hoeneß sobre Jamal Musiala.

"É claro que também há questões financeiras envolvidas. E, desde que conheço Uli Hoeneß, ele sempre falou desses pontos com a mesma clareza", explicou o campeão europeu de 1996 no programa Sky 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk'. "Pode-se gostar disso ou não. Uli não se preocupa com isso. Ele seria o primeiro a proteger esse garoto acima de tudo, contra qualquer coisa, não há dúvida. Mas, por outro lado, o clube também é como um filho para ele."

Do ponto de vista de um clube, seria "mais do que legítimo" pedir a um jogador que abrisse mão do salário caso ficasse indisponível por um período prolongado. "Não vivemos num conto de fadas", disse Sammer, que vê uma estratégia clara na postura de Hoeneß. "É possível até que já tenha havido conversas com os representantes de Musiala, que talvez não tenham corrido tão bem quanto eles esperavam."

Sammer, porém, não quis avaliar se Hoeneß fez um favor a si mesmo, ao clube ou a Musiala com as declarações. "Porque nenhum de nós conseguiu comandar um clube por tanto tempo e tão bem quanto Uli Hoeneß. Por isso, às vezes, é preciso estar preparado para que Uli toque em certos assuntos num momento em que a gente pensa: opa."

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Afinal, do outro lado também está o jogador Musiala, que Sammer considera "excepcional" e "de nível mundial". "Devo dizer que isso me dá um aperto no estômago, porque, para o próprio Jamal, é claro que, por um lado, é uma catástrofe."

Getty Images

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O que Uli Hoeneß disse sobre Jamal Musiala?

O dirigente do Bayern de Munique chamou a atenção no domingo com declarações sobre Musiala. Por um lado, questionou se o jogador de ataque, diante de suas muitas lesões, conseguiria algum dia voltar ao seu nível máximo. Além disso, manifestou dúvidas sobre se a relação entre o salário anual de Musiala e seu desempenho em campo ainda seria adequada.

Após sua grave lesão durante o Mundial de Clubes, no verão de 2025, Musiala sofreu sucessivos contratempos e convive desde o fim de setembro com uma lesão nas fibras musculares. Além disso, após dois episódios de colapso durante a preparação para a temporada atual, veio a público que o jogador da seleção alemã sofre de uma disfunção neurológica que provoca episódios de ausência temporários e breves, mas tratáveis. Trata-se de uma forma de crise epiléptica.

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O novo retorno de Musiala aos gramados está previsto para depois da próxima pausa para as seleções, no fim do mês, quando o Bayern enfrentará o Colônia em 21 de novembro. Segundo Hoeneß, o técnico Vincent Kompany, que passou alguns dias no hospital recentemente por causa de uma irritação das meninges, também poderá voltar a ficar à beira do campo nessa partida.

Musiala entrou em campo em apenas quatro partidas na temporada atual. Na goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin, marcou um gol e deu uma assistência, sem participar diretamente de outros gols.