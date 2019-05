“Não vivemos de passado” - Zidane explica ausência de Bale no Real Madrid

O treinador, que não tem boa relação com o jogador, não sabe dizer o que acontecerá no futuro do galês

O encerrou com derrota, neste domingo (19), a sua pior campanha nos últimos 17 anos. Dentro do Santiago Bernabéu, os merengues sofreram 2 a 0 do Betis e terminaram a Liga Espanhola na terceira posição – mas sem ter efetivamente disputado o título, além dos insucessos na Champions e .

Foi também um jogo de despedidas para nomes como o goleiro Keylor Navas, que não seguirá no clube, e para Gareth Bale. O galês, grande herói na final do título europeu vencido sobre o no ano passado, ficou no banco de reservas e sequer entrou em campo. A opção foi de Zidane, que não tem boa relação com o ponta.

O treinador francês, que retornou ao Bernabéu no meio da temporada e fracassou em mudar os destinos do time neste ano, fez todas as suas três substituições: Lucas Vázquez, Marco Asensio e Isco entraram nos gramados no segundo tempo. E depois do jogo Zidane indicou que não pensou em colocar o camisa 11 mesmo com a equipe precisando se recuperar em campo.

“Bale não jogou hoje porque outros jogaram”, afirmou após o jogo, destacando que não sabe o que o futuro reserva para o jogador – que não teve muitas oportunidades especialmente após o retorno do treinador francês: “Vamos ver o que acontece”.

“Ninguém sabe o que poderá acontecer no futuro, e eu preciso tomar conta do presente. Quando as coisas não estiverem dando certo para mim, eu preciso tomar decisões da forma que eu preciso”, destacou. “Nós vivemos o presente e o futuro. Não esquecemos do passado, mas aqui eu tenho que viver o momento presente”.

Em meio à derrota para o Betis, Bale foi flagrado rindo no banco de reservas – atitude que não deixou torcedores madridistas nada felizes.