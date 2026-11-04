“Não vejo por que não”: Paul Scholes apoia consórcio de David Beckham para comprar o Manchester United e afastar os Glazers e Sir Jim Ratcliffe

Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-meio-campista do Manchester United Paul Scholes apoiou o ex-companheiro de equipe David Beckham para liderar uma proposta de compra do clube que encerraria o comando da família Glazer e de Sir Jim Ratcliffe em Old Trafford. Em meio à crescente frustração dos torcedores com a atual direção, o comentarista acredita que o coproprietário do Inter Miami poderia ajudar o clube a recomeçar.

Publicidade

Ídolo do clube apoia mudança de proprietários

Scholes recebeu bem a ideia de Beckham, seu colega da Class of '92, liderar um consórcio para assumir o controle do Manchester United após notícias recentes sobre um novo interesse externo no clube. Embora a família Glazer detenha uma participação majoritária desde maio de 2005, o bilionário britânico Ratcliffe comanda as operações de futebol desde que comprou uma participação de 27,7% no início de 2024. Apesar do otimismo inicial dos torcedores com a chegada de Ratcliffe, uma série de erros custosos nos últimos dois anos afastou os torcedores.

Discussão em podcast levanta hipótese de compra do clube

Durante uma participação no podcast The Good, The Bad and The Football, o coapresentador Paddy McGuinness levantou a possibilidade de o proprietário de uma franquia da Major League Soccer assumir o clube: “Recebemos um comentário de Neil no programa da semana passada. Ele diz que um consórcio liderado por David Beckham é a única saída para essa reformulação e reconstrução completa. O que você acha disso?”

Ao apoiar seu ex-companheiro, Scholes respondeu: “Não vejo por que não. Se eles tiverem dinheiro para isso, ele pode, ele quer fazer isso, o que é mais importante. E, conhecendo David como conhecemos, ele provavelmente ficaria nos bastidores de qualquer maneira, se o nome dele estivesse envolvido. Acho que ele não estaria presente nos jogos como está no Inter Miami.

“Esses proprietários não deram certo, e sei que Jim Ratcliffe está lá há apenas dois anos e meio, mas até agora não funcionou, não é? Todos sabemos o que se pensa dos Glazers no clube, então eu estaria aberto a qualquer pessoa.”

Publicidade Publicidade

Alta avaliação do clube representa grande obstáculo

Nicky Butt, também coapresentador do podcast e ex-meio-campista do Manchester United, alertou que Beckham, que passou mais de uma década como jogador em Old Trafford, enfrentaria um grande obstáculo financeiro se tentasse comprar a participação dos proprietários americanos.

Tópicos relacionados

Ao questionar o preço pedido pela direção, Butt disse: “O maior problema é que os Glazers vão querer uma fatia do bolo e estão avaliando o clube, corrijam-me se eu estiver errado, em cerca de 8 bilhões agora.

“Não acho que valha 8 bilhões neste momento, porque o time não vai estar na Champions League no ano que vem, os recursos provenientes dos direitos comerciais caem, o que significa que os jogadores não têm tanto valor.

Publicidade

“Todos esses fatores caem, o que reduz bastante a avaliação.”

Dificuldades em campo lançam dúvidas sobre o futuro imediato

A preocupação com a possibilidade de ficar fora da principal competição europeia na próxima temporada decorre do péssimo desempenho do Manchester United nas competições nacionais sob o comando do técnico Michael Carrick, com a equipe em 17º lugar na tabela da Premier League, com apenas sete pontos em nove partidas. No entanto, o elenco pressionado deu algum alívio na noite de terça-feira ao conquistar uma vitória de virada por 3 a 2 em casa contra a Roma na quarta rodada da fase de liga da Champions League. Carrick agora precisa levar essa capacidade de reação demonstrada na competição europeia para os resultados nas competições nacionais, enquanto continuam as especulações sobre a direção do clube.