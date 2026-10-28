Compartilhar Siga GOAL no Google

O diretor-executivo do Bayern de Munique, Jan-Christian Dreesen, afirmou acreditar que o ponta francês Michael Olise conquistará uma Bola de Ouro no futuro, enquanto o clube alemão se prepara para novas negociações contratuais. A direção do Bayern quer renovar o contrato de seu valorizado armador para além de 2029, quando termina o vínculo atual, após afastar o interesse do Real Madrid em contratá-lo durante o verão.

Publicidade

Gigante alemão planeja conversas por renovação

Dreesen confirmou que a diretoria da Allianz Arena pretende abrir conversas com Olise e seus representantes para prolongar sua permanência na Baviera. Contratado do Crystal Palace por 53 milhões de euros em 2024, o atacante viu seu valor de mercado no Transfermarkt disparar para 180 milhões de euros após uma passagem sensacional pela Alemanha. Manter o cobiçado atacante segue como prioridade depois que ele terminou em nono lugar na votação de 2026.

Dirigente aposta em prêmio individual

A colocação entre os dez primeiros na glamourosa cerimônia de segunda-feira veio após um período de avaliação de 2025-26 notável tanto pelo clube quanto pela seleção da França. Em 69 partidas ao todo, o jogador de lado de campo se firmou entre os principais criadores de jogadas da Europa, com números extraordinários de 27 gols e 35 assistências.

Em entrevista à Sport Bild sobre a possibilidade de o ponta conquistar o principal prêmio individual do futebol, Dreesen disse: "Não há por que discutir se Michael é um jogador talentoso: ele certamente é. Se alguém me perguntasse hoje se ele ganharia a Bola de Ouro algum dia, minha resposta seria sempre: não vejo por que não. É claro que ele também precisa de uma equipe que funcione bem ao seu redor. Ele tem isso aqui conosco e valoriza isso."

Números impressionantes justificam valorização

O atacante manteve o ritmo na temporada 2026-27 e já soma dez gols e seis assistências em apenas 11 jogos por todas as competições. Embora seu contrato atual ainda tenha quase três anos de duração, os atuais campeões da Bundesliga estão determinados a afastar interessados europeus e recompensar sua rápida ascensão.

Publicidade Publicidade

Sobre o plano do clube de conversar com os representantes do jogador a respeito de um novo acordo, Dreesen acrescentou: "Queremos que Michael jogue por nós pelo maior tempo possível. Quando chegar o momento certo, conversaremos com ele sobre o futuro."

Duelo pela Copa antecede clássico

Olise tentará ampliar seus números quando o Bayern de Munique receber o Magdeburg pela segunda fase da Copa da Alemanha na noite de quarta-feira. Passar sem dificuldades por esse compromisso no meio da semana é fundamental para a preparação para um grande confronto em casa pela Bundesliga contra o arquirrival Borussia Dortmund no sábado. Seguir brilhando em partidas de tamanha repercussão só fortalecerá a candidatura do ponta a futuros prêmios individuais.