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Morgan Gibbs-White marcou duas vezes no segundo tempo e liderou o Nottingham Forest na emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Chelsea de Xabi Alonso, pela Premier League, na noite de sexta-feira. Após ver o time subir do 17º para o 14º lugar, o jogador da seleção inglesa celebrou uma “noite perfeita” no City Ground e pediu paciência com Oliver Glasner, contratado no verão.

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Gibbs-White lidera Forest em vitória importante sobre o Chelsea

Morgan Gibbs-White marcou duas vezes no segundo tempo, e o Nottingham Forest conquistou uma merecida vitória por 3 a 2 sobre o Chelsea de Xabi Alonso, pela Premier League, na noite de sexta-feira, no City Ground. Igor Jesus abriu o placar antes dos cinco minutos. Gibbs-White converteu um pênalti aos 51 minutos e, após passe de Xaver Schlager, encobriu o goleiro para marcar o gol da vitória aos 73. Os dois gols de Emmanuel Emegha, que entrou no decorrer da partida, serviram apenas de consolo, enquanto o Forest subiu do 17º para o 14º lugar.

“É disso que se tratam as noites no City [Ground]: jogos à noite, sob os refletores, com chuva e mau tempo. Mas o time apareceu”, disse Gibbs-White à Sky Sports. “Mostramos garra, mostramos determinação e fizemos o que era preciso. Acho que a vitória também foi merecida.”

Gibbs-White pede paciência com o novo técnico Oliver Glasner

Apesar da segunda vitória consecutiva em casa, Gibbs-White ressaltou que a torcida precisa ter paciência enquanto o elenco se adapta ao técnico Oliver Glasner, que chegou no verão. Ao reconhecer que as dificuldades dessa adaptação continuarão na primeira divisão inglesa, o camisa 10 do Forest pediu apoio aos métodos do treinador austríaco.

“Mas acho que precisamos entender um pouco que temos um novo técnico, estamos ao lado dele, confiamos no processo, acreditamos nele e no que ele quer”, disse Gibbs-White. “Nem toda semana vai ser bonita ou agradável, mas, quando acontece uma noite como esta, precisamos aproveitá-la ao máximo e curtir.”

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Vitórias sobre gigantes e elogios a Xaver Schlager

As três vitórias do Forest na Premier League nesta temporada vieram contra equipes de peso: antes do Chelsea, o time já havia derrotado o Aston Villa e o Manchester City. Gibbs-White também destacou Schlager pelo passe preciso que possibilitou sua cavadinha decisiva e observou que o meio-campista austríaco mostra essa qualidade regularmente nos treinos.

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“O City Ground é um lugar difícil para os visitantes, especialmente quando jogamos com intensidade e pressionamos o tempo todo. Acho que mostramos isso no primeiro tempo”, acrescentou. “Foi um passe incrível, que mostra a qualidade dele. Ele já fez isso muitas vezes nos treinos e mostrou essa qualidade.”

Forest busca regularidade para subir mais na tabela

Enquanto celebrava a vitória tão necessária no fim de semana em Trentside, Gibbs-White desafiou os companheiros a manterem a intensidade dos grandes jogos toda semana, e não apenas contra adversários do top 6.

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“Temos essa fome e essa vontade, e agora precisamos mostrá-las com regularidade”, disse ele à BBC. “Se conseguirmos fazer isso, não vejo muitos times capazes de nos parar.”