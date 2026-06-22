"Não vamos servir o Ronaldo"... Conceição enfrenta a ira dos fãs de Cristiano, que o insultam

O ala português Francisco Conceição, foi alvo de críticas da torcida, após declarações polêmicas nas quais minimizou a importância de passar a bola para Cristiano Ronaldo, em um momento em que a seleção portuguesa passa por uma crise de confiança após o empate decepcionante contra o Congo (1 a 1) na estreia na Copa do Mundo de 2026.

Segundo o jornal português “Apola”, as contas de Conceição nas redes sociais foram alvo de uma enxurrada de insultos ferentes por parte dos fãs de Ronaldo, após sua declaração à margem do confronto contra o Uzbequistão, marcado para amanhã, terça-feira: “Acho que, quando se trata de marcar gols, ninguém se compara a Cristiano, mas não sentimos a necessidade nem a obrigação de passar a bola para ele; eu a passo para o jogador mais adequado para aquela posição.”

Essas declarações geraram ampla polêmica dentro do elenco português, que vive uma divisão acirrada sobre o papel de Ronaldo, de 41 anos, entre aqueles que o defendem, apesar de seu desempenho modesto contra o Congo, e aqueles que pedem que ele seja colocado no banco em favor de jogadores mais jovens.

O meio-campista João Neves havia sido alvo de críticas semelhantes na semana passada, depois de descrever Ronaldo como “apenas mais um jogador” e “igual aos demais jogadores”, o que reflete o clima de tensão crescente nas fileiras da “Seleção”.

O site “Apula” destacou que os comentários indignados nas contas de Consesao comparam a Portugal à Argentina, exigindo que a equipe jogue para destacar Ronaldo, assim como o “Tango” faz com Lionel Messi, em referência à diferença no tratamento dado às duas lendas.

A situação se complica ainda mais com a polêmica em torno da contratação do técnico Roberto Martínez pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, após a Copa do Mundo — clube pelo qual Ronaldo joga —, o que levanta dúvidas sobre a capacidade de Martínez de tomar decisões técnicas decisivas em relação ao astro português sem afetar sua futura relação com ele.

Vale lembrar que a Portugal precisa vencer o Uzbequistão para reforçar suas chances de classificação no grupo, após um início vacilante que levantou dúvidas sobre a capacidade da seleção de disputar o título, apesar de contar com um meio-campo impressionante.