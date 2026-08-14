O Paris Saint-Germain e o Barcelona chegaram a um acordo definitivo para concretizar a transferência do atacante espanhol Ferran Torres ao Parque dos Príncipes.

Segundo o jornal espanhol Sport, o Barcelona, que iniciou a operação exigindo cerca de 60 milhões de euros, acabou aceitando um valor próximo de 50 milhões de euros apresentado em definitivo pelo clube parisiense ao longo de negociações árduas.

O Paris Saint-Germain, que inicialmente pretendia pagar no máximo 40 milhões, ameaçou romper as negociações, explicando que já havia definido o futuro do jogador e que este sairia de graça dentro de um ano.

O clube parisiense se recusou, por orgulho, a chegar à cifra de 50 milhões de euros no negócio, apesar de já ter arrecadado com as vendas neste verão um total de 159 milhões de euros.

O jornal apontou que o Paris Saint-Germain estava plenamente ciente da necessidade urgente do Barcelona de vender e de seu controle absoluto sobre o futuro do jogador, e por isso insistiu em apresentar uma oferta final que chegou ao Barcelona na quarta-feira, com alguns detalhes.

A última oferta incluía variáveis que, no fim, se converteram em quantias fixas, mas com uma condição curiosa: que a cifra total não chegasse a 50 milhões de euros (embora o valor final se aproxime muito disso).

O clube catalão concluiu sua aprovação por considerar o negócio uma boa operação, tendo em vista a economia no salário do jogador, a receita e o lucro líquido gerados por sua saída, já que essa venda é decisiva para registrar os novos contratos fechados até agora ao longo do verão atual.

O Barcelona demonstrou plena consciência, desde o início, da dificuldade das negociações a partir do momento em que tomou a decisão de vender Ferran Torres, jogador que o técnico Hansi Flick nunca considerou uma opção estratégica.

Ainda assim, prevaleceram as esperanças de que o Paris Saint-Germain avançasse com toda a força desde o início para fechar a contratação o mais rápido possível, mas a diretoria de Paris mudou muito desde a chegada de Luis Campos à gestão esportiva.

O desafio do Paris Saint-Germain está em encerrar a janela de transferências com um equilíbrio financeiro positivo, pois atualmente buscam economizar ao máximo e pressionam com força na negociação dos preços, depois de terminada a era dos gastos exorbitantes, em meio à submissão do clube a um controle rigoroso no âmbito do fair play financeiro.