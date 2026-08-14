Paris Saint-Germain e Barcelona chegaram a um acordo definitivo para selar a transferência do atacante espanhol Ferran Torres ao Parc des Princes.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o Barcelona, que começou exigindo cerca de 60 milhões de euros na operação, acabou aceitando um valor próximo de 50 milhões de euros oferecido em definitivo pelo clube parisiense ao longo de negociações árduas.

O Paris Saint-Germain, que inicialmente queria pagar no máximo 40 milhões, ameaçou romper as negociações, deixando claro que já havia definido o futuro do jogador e que este sairia de graça dali a um ano.

O clube parisiense recusou, por orgulho, chegar à cifra de 50 milhões de euros no negócio, apesar de já ter arrecadado com as vendas neste verão um total de 159 milhões de euros.

O jornal ressaltou que o Paris Saint-Germain estava plenamente ciente da necessidade urgente de venda do Barcelona e do seu controle absoluto sobre o futuro do jogador, e por isso insistiu em apresentar uma oferta final que chegou ao Barcelona na quarta-feira, incluindo alguns detalhes.

A última oferta incluía variáveis que, ao final, foram convertidas em valores fixos, mas com uma condição curiosa: que a cifra total não chegasse a 50 milhões de euros (embora o valor final se aproxime muito disso).

O clube catalão deu seu aval considerando o negócio uma boa operação, tendo em vista a economia no salário do jogador, a receita e o lucro líquido que a sua saída proporciona, já que esta venda é decisiva para registrar as novas contratações concretizadas até agora ao longo do verão atual.

O Barcelona demonstrou plena consciência, desde o início, da dificuldade das negociações a partir do momento em que decidiu vender Ferran Torres, jogador que o treinador Hansi Flick nunca considerou uma opção estratégica.

Ainda assim, prevaleceu a esperança de que o Paris Saint-Germain se empenhasse com toda a força desde o início para fechar a operação de contratação o quanto antes, mas a gestão em Paris mudou muito desde a chegada de Luís Campos à direção esportiva.

O desafio do Paris Saint-Germain é encerrar a janela de transferências com um equilíbrio financeiro positivo, pois atualmente buscam economizar ao máximo e pressionam com força na negociação dos preços, depois de encerradas as eras de gastos exorbitantes, com o clube submetido a um controle rigoroso no âmbito do fair play financeiro.