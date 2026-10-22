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Bernardo Silva marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid na convincente vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig pela Champions League. No entanto, o meio-campista português já volta suas atenções para o confronto decisivo do El Clásico contra o Barcelona. O armador ressaltou que a equipe de Jose Mourinho precisa aprimorar seu equilíbrio tático antes de uma partida que pode definir a disputa pelo título de La Liga.

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Silva marca pela primeira vez em vitória convincente sobre o Leipzig

O Real Madrid conquistou uma vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League, pela terceira rodada, mas o placar não refletiu as dificuldades enfrentadas pelos donos da casa no início da partida. A equipe da Bundesliga levou perigo repetidas vezes nos primeiros 45 minutos, obrigando Thibaut Courtois a fazer intervenções decisivas para manter o empate.

Depois do intervalo, o Real Madrid finalmente engrenou. Silva balançou as redes pouco antes do intervalo para marcar seu primeiro gol pelo clube espanhol desde a transferência do Man City no meio do ano, ajudando a garantir uma vitória convincente na competição europeia. Apesar do resultado expressivo, o meia reconheceu que o elenco ainda busca entrosamento tático enquanto integra seus diversos talentos ofensivos.

Em busca do equilíbrio tático ideal

Em entrevista à Movistar Plus+ após o apito final, Bernardo destacou a dificuldade de encontrar equilíbrio em um elenco repleto de jogadores com talento individual. “É difícil encontrar um equilíbrio entre controlar o jogo e não ser um time entediante”, explicou. “Somos um time com jogadores muito agressivos individualmente nas situações de um contra um, que gostam de driblar e encontrar espaços. Precisamos encontrar um equilíbrio entre manter a posse de bola e avançar, jogar de forma direta.

“Esse equilíbrio entre controlar o jogo e não ser um time entediante, mantendo a intensidade e a agressividade, é difícil, e precisamos estar muito bem preparados.”

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Ao comentar seu primeiro gol e o início lento da equipe, o ex-meia do Man City elogiou o goleiro. “Estou muito feliz por ter vencido esta partida e marcado meu primeiro gol com esta camisa. Foi um jogo difícil; fomos muito melhores no segundo tempo do que no primeiro”, afirmou Bernardo. “No primeiro tempo, deixamos que eles entrassem na nossa área várias vezes, e Thibaut foi fundamental.”

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Conquistar títulos exige um elenco unido

Com o Real Madrid buscando disputar títulos em todas as frentes, Bernardo ressaltou a importância de fortalecer a confiança coletiva. “É bom sentir que o time continua confiante e está evoluindo. Acho que estamos melhorando bastante; ainda é só o começo da temporada”, disse. “Precisamos continuar vencendo jogo a jogo para que, nos últimos três ou quatro meses, possamos estar na disputa por títulos, que é o que este clube exige de você.”

O meia de 32 anos também deixou claro que aceita qualquer papel necessário. “Continuo trabalhando duro. Estou pronto para ajudar este clube por um, cinco, dez ou noventa minutos. No dia em que o treinador sentir que precisa de mim, estarei pronto”, afirmou. “Para um time funcionar, é preciso mais do que apenas dois ou três jogadores; são necessários jogadores que sintam que podem fazer a diferença. Temos isso entre os que jogam com maior ou menor frequência; o ambiente é bom e seguimos trabalhando duro. Estamos no caminho certo.”

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Um clássico decisivo para a temporada

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Agora, as atenções se voltam para um grande clássico contra o arquirrival Barcelona. Com a liderança de La Liga em disputa acirrada, Bernardo sabe bem da importância do confronto neste início de temporada e das possíveis mudanças na tabela.

“É um jogo importante; não vamos nos enganar. Podemos acabar três pontos atrás, nove pontos atrás ou até seis”, alertou. “Temos que entrar em campo com muita vontade de jogar bem, porque ainda é o começo da temporada, mas esses pontos são importantes para nós.”