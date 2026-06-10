"Não vamos julgar o mundo"... Primeiro comentário de Infantino sobre a crise envolvendo o somali Artan

O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, comentou sobre a crise dos vistos e alguns casos relacionados à entrada de delegações, bem como do árbitro somali Omar Artan, nos Estados Unidos antes da Copa do Mundo de 2026.

Artan causou grande polêmica depois de ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos e ter voltado para seu país, alegando-se preocupações relacionadas ao terrorismo e à segurança nacional.

Por sua vez, a FIFA acenou com a bandeira branca e anunciou a exclusão definitiva do árbitro somali do torneio.

Infantino disse em uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul: “É lamentável o que aconteceu com o árbitro somali, mas a Fifa não controla tudo”, afirmando que a entidade internacional sempre tenta encontrar soluções, mas não tem capacidade de intervir em todos os casos.

Ele acrescentou: “Nós tentamos, conversamos, discutimos e buscamos soluções, mas não somos os reis do mundo e não podemos controlar governos ou forças policiais; somos uma organização esportiva”.

Ele observou que a questão dos vistos está entre os assuntos que surgiram repetidamente nas últimas semanas, ao lado dos casos do Irã e dos ingressos, afirmando que essas questões exigem uma abordagem serena.

Infantino pediu que não se perdessem a calma ao lidar com essas questões, dizendo: “Às vezes, é melhor nos acalmarmos e relaxarmos. Estamos trabalhando em tudo e tentando resolver tudo, mas a pressa em gritar nem sempre ajuda a chegar à solução”.

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Nesse contexto, ele elogiou a torcida, afirmando que a Copa do Mundo terá um público entre 6,5 e 7 milhões de torcedores nos estádios, além de outros milhões nas áreas de torcida ao redor do mundo, acrescentando: “É a torcida que faz a Copa do Mundo”.

Infantino encerrou seu discurso enfatizando que o torneio representa um evento global que visa promover a união entre os povos.