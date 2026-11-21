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O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, revelou como motivou sua equipe a conquistar um histórico empate por 1 a 1 com o Manchester City no Etihad Stadium. O resultado encerrou uma sequência desanimadora de 20 derrotas para o City, a mais longa do tipo na história do futebol inglês.

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Arbeloa desafia o peso da história

Antes do confronto de sábado, superar os números parecia uma tarefa impossível para o Fulham. O Manchester City havia vencido os 20 encontros anteriores entre os clubes, considerando todas as competições. Era uma sequência recorde de domínio que fazia outra vitória em casa parecer inevitável. Arbeloa, porém, recusou-se a deixar que os fracassos do passado pesassem sobre o elenco atual.

“Não foi fácil”, admitiu Arbeloa ao falar sobre a preparação para a partida. “Depois da pausa para as seleções, nunca é fácil, especialmente vindo jogar aqui. Eu disse a eles que perdemos as 20 partidas anteriores, mas não vamos jogar aquelas 20 partidas. Se acreditarmos que podemos vencê-los, se disputarmos cada bola e jogarmos com caráter e personalidade, teremos a chance de vencê-los.”

“Eles acreditaram e jogaram muito bem. Estou feliz com um ponto, mas preferia três. Estou muito feliz com nossa atuação, com a maneira como jogamos e pressionamos o adversário. Viemos para cá pensando que poderíamos vencê-los, não apenas nos defender. Poderíamos ter marcado mais um ou dois gols. Tenho muito orgulho dos jogadores”, disse ele à BBC Sport.

Muniz brilha, e City sente a pressão

Getty Images

Os visitantes surpreenderam ao abrir o placar aos 16 minutos, quando Rodrigo Muniz encontrou espaço na área e finalizou para o gol após receber passe de Oscar Bobb, revelado pelo City. Embora Elliot Anderson tenha empatado para os mandantes com um voleio potente no segundo tempo , Arbeloa fez questão de elogiar o impacto do atacante brasileiro, que esperava pacientemente por uma sequência de jogos no time principal.

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“Estou muito feliz por ele”, disse Arbeloa sobre o gol de Muniz. “Ele estava esperando a oportunidade e trabalhando duro. Será assim com qualquer um dos jogadores. Temos jogado mais ou menos com a mesma escalação e formado uma boa equipe. Tenho 23 jogadores incríveis. Rodrigo marcou um golaço. Ele pressionou e ajudou na defesa.”

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Ele acrescentou: “Somos lutadores. Estávamos no caminho certo mesmo quando perdíamos. Os jogadores sempre acreditaram na nossa ideia. Nunca mudamos a maneira como queríamos jogar. Precisamos vencer partidas, mas, se jogarmos como hoje, vamos ganhar muitas.”

Polêmica no Etihad

Apesar da resistência do Fulham, a partida também teve momentos de polêmica. O Manchester City chegou a pensar que havia empatado ainda no início do primeiro tempo, com Erling Haaland, mas o gol foi anulado depois que o árbitro Tom Bramall entendeu que o atacante havia tomado a bola de Bernd Leno de forma irregular.

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Foi uma decisão bastante controversa envolvendo Haaland , que irritou a torcida da casa, especialmente porque as imagens sugeriam que o goleiro alemão talvez não tivesse pleno controle da bola. “Eu não vi o lance”, explicou Arbeloa ao ser questionado sobre o gol anulado de Haaland. “Leno me disse que foi uma falta clara. Para mim, esse não é o ponto principal de hoje.

O ponto principal é como jogamos aqui.” Com o empate, o Manchester City fica cinco pontos atrás do Arsenal, líder da liga, enquanto o Fulham ganha muita confiança ao encerrar um tabu que durava desde setembro de 2011. Embora a equipe de Arbeloa esteja entre as que mais perderam pontos após abrir o placar na primeira divisão nesta temporada, esta atuação sugeriu uma nova maturidade.