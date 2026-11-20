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Invicto, o Borussia Dortmund retoma a disputa pelo título da Bundesliga fora de casa contra o lanterna Borussia Mönchengladbach neste sábado. Apesar da posição do rival na tabela, Niko Kovac alertou sua equipe contra a arrogância na busca por um início histórico de dez jogos sem perder.

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Dortmund retoma busca pelo título contra o lanterna

O Borussia Dortmund volta da pausa de novembro para as seleções em busca de ampliar seu início invicto na Bundesliga, quando visita o Borussia Mönchengladbach neste sábado. Na segunda posição, com a mesma pontuação do líder Bayern de Munique, a equipe de Niko Kovac tem a defesa menos vazada da competição, com apenas sete gols sofridos em nove jogos.

Um resultado positivo no Borussia-Park faria o Dortmund completar seus dez primeiros jogos de uma edição da Bundesliga sem perder apenas pela terceira vez na história do clube, repetindo os feitos de 2002-03 e 2018-19. Kovac, porém, sabe que sua equipe precisa começar bem ao iniciar uma sequência desgastante de oito partidas em 29 dias.

Kovac cobra intensidade desde o início e nenhuma arrogância

Depois de não vencer nenhuma das três primeiras partidas após a pausa de outubro para as seleções, Kovac pediu ao elenco que comece bem e respeite um Gladbach que luta para escapar do rebaixamento. Ele também cobrou dos atacantes o fim de uma sequência peculiar: os últimos dez gols do Dortmund na liga saíram depois do intervalo.

"Não podemos nos dar ao luxo de demorar para entrar no jogo", disse Kovac. "A classificação não pode nos levar a subestimar nenhum adversário na Bundesliga nem a entrar na partida com arrogância. Não vamos fazer isso! A classificação é apenas um retrato do momento, e o Gladbach não é tão ruim a ponto de merecer estar na última posição."

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Ele acrescentou: "Se acharmos que podemos resolver tudo apenas com o nosso jogo, teremos problemas. Precisamos aceitar a disputa que certamente haverá. Se você sai na frente cedo, o jogo se abre muito mais rápido."

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Gladbach tenta surpreender sob o comando de Blessin

O Gladbach ocupa a 18ª posição depois de começar a campanha com seis derrotas seguidas, mas o novo técnico Alexander Blessin deu início a uma reação ao conquistar quatro pontos nos confrontos recentes contra VfB Stuttgart e SC Paderborn. Além disso, o Dortmund venceu apenas uma das últimas seis visitas ao Baixo Reno pela liga e sofreu uma derrota por 1 a 0 no local em maio.

"Em um bom dia, podemos vencer qualquer um", afirmou Blessin. "Sabemos muito bem que o Dortmund é uma das melhores equipes da Alemanha. Niko Kovac está fazendo um trabalho excepcional lá. A força da equipe está na solidez defensiva, sem deixar de aproveitar ao máximo a qualidade individual dos jogadores do elenco."

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Jogadores das duas equipes passarão por avaliações físicas de última hora

Kovac ainda precisa definir algumas escolhas para a escalação: Serhou Guirassy, Waldemar Anton e Carney Chukwuemeka permaneceram em Dortmund durante a pausa para tratar problemas musculares, enquanto Samuele Inacio voltou com uma leve pancada. O técnico ressaltou que "nada está descartado" quanto à participação deles no fim de semana.

Enquanto isso, Blessin voltou a contar com o goleiro Moritz Nicolas, Nicolas Kuhn e Fritz Fleck como opções após um amistoso contra o Standard Liege, embora Lukas Ullrich siga fora até o ano novo. Os dois técnicos definirão suas escalações antes do início da partida, marcado para sábado, às 15h30 CET.