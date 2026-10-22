Os jogadores do Barcelona viveram uma noite difícil após a derrota para o Paris Saint-Germain, por 4 a 2, na Liga dos Campeões.

A dura derrota veio poucos dias antes do confronto do Clássico, contra o Real Madrid, marcado para o próximo domingo.

Vários craques do Barcelona tiveram uma atuação apagada, entre eles Lamine Yamal e Raphinha.

No entanto, segundo informou a rádio "Cadena SER", o brasileiro assumiu o papel de líder da equipe no vestiário após a partida.

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O atacante de 29 anos fez um discurso no vestiário, buscando acalmar os ânimos e unir o time, incentivando-os a não se entregarem ao desânimo por causa da derrota.

Raphinha deixou claro que a temporada é longa e que a classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões ainda não está decidida.

Ele também incentivou os companheiros a se prepararem para o Clássico, desafiando-os a provar que a derrota não vai atrapalhar sua trajetória.